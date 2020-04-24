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Отдел внутренних дел горисполкома проводит отбор кандидатов на службу

24.04.2020 — Разное | Пинский Вестник  
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Источник материала: Пинский Вестник

> Отдел внутренних дел горисполкома проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующего состава.

Подробнее об этом корреспонденту «ПВ» рассказал командир роты патрульно-постовой службы милиции Пинского ГОВД Эдуард
КОПАЧЕВ.

— Мы проводим набор кандидатов на службу в подразделение патрульно-постовой службы милиции (ППСМ). В его функции входят охрана общественного порядка, обеспечение общественной безопасности; профилактика и пресечение преступлений и административных правонарушений; обеспечение личной и имущественной безопасности граждан.

Сотрудник, который прошел школу ППСМ и приобрел при этом определенные навыки, становится прекрасным сыщиком, участковым инспектором милиции, а впоследствии руководителем того или иного подразделения ГОВД. В числе сотрудников данной службы есть и девушки.

На службу в милицию принимаются мужчины не старше 28 лет, способные по своим личным, моральным и деловым качествам, а также состоянию здоровья и уровню образования выполнять задачи, возложенные на органы внутренних дел.

В будущем возможны карьерный рост и получение бесплатного высшего юридического образования в учреждениях образования МВД Республики Беларусь.

Иногородним частично оплачивается съемное жилье, а также оказывается содействие в получении комнаты в общежитии. Возможно привлечение льготного кредита на строительство собственного жилья. Сотрудники милиции имеют право на медицинское обслуживание в организациях здравоохранения органов внутренних дел, обеспечиваются бесплатным форменным обмундированием.

Если вы обладаете повышенным чувством ответственности и готовы защищать права и законные интересы граждан, ждем вас по адресу: г. Пинск, ул. Кирова, 53, кабинеты №№201 и 205. Справки по телефонам: 31-28-06, 31-28-72, 31-28-85, (8029) 619-07-78.

Виктория САМОЙЛОВА
 
 
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Отдел внутренних дел горисполкома проводит отбор кандидатов на службу в органы внутренних дел на должности младшего и среднего начальствующего состава. ...
 
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