Эхо Чернобыля

Чернобыльская трагедия остается крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества, в которой в наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия. Для Республики Беларусь, имеющей намного меньшие территорию, демографический и экономический потенциал, тяжесть последствий была значительно выше.
Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, в Беларуси – это День чернобыльской трагедии. Поскольку районы Республики Беларусь, наиболее пострадавшие вследствие катастрофы на ЧАЭС, являются преимущественно сельскохозяйственными, в наибольшей степени чернобыльские последствия затронули именно эту сферу. Из сельскохозяйственного оборота выведено 2,64 тыс. квадратных километров сельхозугодий. Ликвидировано 54 колхоза и совхоза, закрыто девять заводов перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Резко сократились посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур, существенно уменьшилось поголовье скота.
Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проинформировал, что катастрофа оказала воздействие на все сферы жизнедеятельности человека – производство, здравоохранение, культуру, науку, образование, экономику и др. Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период ее преодоления, оценивается в 235 миллиардов долларов США, что равно 32 бюджетам республики 1985 года. Сюда включены потери, связанные с ухудшением здоровья населения; ущербом, нанесенным промышленности и социальной сфере, сельскому хозяйству, строительному комплексу, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству; загрязнением минерально-сырьевых, земельных, водных, лесных и других ресурсов; а также дополнительные затраты, связанные с осуществлением мер по ликвидации и минимизации последствий катастрофы и обеспечением безопасных условий жизнедеятельности населения.
В настоящее время в Республике Беларусь реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Принята она в целях дальнейшего снижения риска неблагоприятных последствий для здоровья граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и содействия переходу от реабилитации территорий к их устойчивому социально-экономическому развитию при безусловном обеспечении требований радиационной безопасности. В соответствии с программой, принимаются меры в области социальной и медицинской защиты населения, радиационной защиты, социально-экономического развития пострадавших регионов, научного и информационного обеспечения.
Как отмечал Президент Республики Беларусь, «задача государства — не искать виновных в аварии на ЧАЭС, а поддержать людей, проживающих в чернобыльских районах, и сделать все максимально возможное, чтобы реабилитировать и вернуть пострадавшие от катастрофы земли. Мы знаем последствия чернобыльской беды и готовы защитить нашего человека». Политическая воля руководства страны, мужество и трудолюбие белорусского народа позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.
Д. Владимиров.