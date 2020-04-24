Эхо Чернобыля

Источник материала: Кричевская жизнь

Чернобыльская трагедия остает­ся крупнейшей техногенной катастрофой в истории человечества, в которой в наибольшей степени пострадали Беларусь, Украина и Россия. Для Республики Беларусь, имеющей намного меньшие территорию, демографический и экономический потенциал, тяжесть последствий была ­значительно выше.

Генеральная Ассамблея ООН провозгласила 26 апреля Международным днем памяти жертв радиационных аварий и катастроф, в Беларуси – это День чернобыльской трагедии. Поскольку районы Республики Беларусь, наиболее пострадавшие вследствие катастрофы на ЧАЭС, являются преимущественно сельскохозяйственными, в наибольшей степени чернобыльские последствия затронули именно эту сферу. Из сельскохозяйственного оборота выведено 2,64 тыс. квадратных километров сельхозугодий. Ликвидировано 54 колхоза и совхоза, закрыто девять заводов перерабатывающей промышленности агропромышленного комплекса. Резко сократились посевные площади и валовой сбор сельскохозяйственных культур, существенно уменьшилось поголовье скота.

Департамент по ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС Министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Беларусь проинформировал, что катастрофа оказала воздейст­вие на все сферы жизнедея­тельности человека – произ­водство, здравоохранение, культуру, науку, образование, экономику и др. Ущерб, нанесенный республике чернобыльской катастрофой в расчете на 30-летний период ее преодоления, оценивается в 235 миллиардов долларов США, что равно 32 бюджетам республики 1985 года. Сюда включены потери, связанные с ухудшением здоровья населения; ущербом, нанесенным промышленности и социальной сфере, сельскому хозяйст­ву, строительному комп­лексу, транспорту и связи, жилищно-коммунальному хозяйству; загрязнением минерально-­сырьевых, земельных, вод­ных, лесных и других ресурсов; а также дополнительные затраты, связанные с осуществ­лением мер по ликвидации и минимизации последствий катастрофы и обеспечением безо­пасных условий жизнедея­тельности населения.

В настоящее время в Респуб­лике Беларусь реализуется Государственная программа по преодолению последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС на 2011-2015 годы и на период до 2020 года. Принята она в целях дальнейшего снижения риска неблагоприят­ных последствий для здоровья граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, и содействия переходу от реа­билитации территорий к их устойчивому социально-экономическому развитию при безусловном обеспечении требований радиационной безопасности. В соответствии с программой, принимают­ся меры в области социальной и медицинской защиты населения, радиационной защиты, социально-экономического развития пострадавших регио­нов, научного и информационного обеспечения.

Как отмечал Президент Республики Беларусь, «задача государства — не искать виновных в аварии на ЧАЭС, а поддержать людей, прожива­ющих в чернобыльских райо­нах, и сделать все максимально возможное, чтобы реабилитировать и вернуть пострадавшие от катастрофы земли. Мы знаем последствия чернобыльской беды и готовы защитить нашего человека». Политическая воля руководс­тва страны, мужество и трудолюбие белорусского народа позволяют с оптимизмом смотреть в будущее.

Д. Владимиров.