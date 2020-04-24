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В Жлобине грузовик с песком упал на «Ладу»
Источник материала: Tut.by
Днем 24 апреля в Жлобине грузовик с песком опрокинулся на легковушку. Фотографии с места происшествия появились в телеграм-канале «
Информации о пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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Информации о пострадавших нет. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются.
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