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Лесной пожар подбирается сразу к двум заправкам, спасатели делают всё возможное, но силы не равны

24.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

МЧС производит тушение в непосредственной близости от двух заправок - Лукойл и газовой.

Лесной пожар подбирается сразу к двум заправкам, спасатели делают всё возможное, но силы не равны

Очень сильно задымление, огонь распространяется по лесу быстро.

Лесной пожар подбирается сразу к двум заправкам, спасатели делают всё возможное, но силы не равны

Лесной пожар подбирается сразу к двум заправкам, спасатели делают всё возможное, но силы не равны

Лесной пожар подбирается сразу к двум заправкам, спасатели делают всё возможное, но силы не равны

 
 
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  МЧС производит тушение в непосредственной близости от двух заправок - Лукойл и газовой. Очень сильно задымление, огонь распространяется по лесу быстро. Ждите...
 
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