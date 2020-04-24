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Лесной пожар подбирается сразу к двум заправкам, спасатели делают всё возможное, но силы не равны
24.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
МЧС производит тушение в непосредственной близости от двух заправок - Лукойл и газовой.
Очень сильно задымление, огонь распространяется по лесу быстро.
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МЧС производит тушение в непосредственной близости от двух заправок - Лукойл и газовой. Очень сильно задымление, огонь распространяется по лесу быстро. Ждите...
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