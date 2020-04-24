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Годовой тест-драйв и Шоппер Идея Банк отмечает день рождения!

24.04.2020 16:40 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: Myfin.by

Апрель 2019

По результатам исследования Mobile Banking Rank 2019 мобильное приложение Идея Банка стало одним из лучших мобильных приложений белорусских банков. В исследовании участвовали мобильные приложения отечественных банков для iPhone и смартфонов Android с более чем 100000 скачиваний в Google Play.

Приложение Идея Банка заняло второе место в рейтинге «Лучшие цифровые офисы в мобильных банках». Эксперты также отметили приложение как единственное, в котором не клиент банка может заказать кредитную карту с доставкой.

Июнь 2019

Физические лица получили возможность открывать безотзывные вклады в рублях без зачисления первого взноса. После открытия сделать это можно в течение 4 дней.

Июль 2019

Обладатели банковской карты «Galleria» получили возможность получать повышенный кэш-бэк в 5% в торговых объектах, расположенных в ТРЦ «Galleria Minsk».

Оформить кредит на потребительские нужды для физических лиц «На счастливые моменты» стало возможно в мобильном приложении «Идея Банка» или в корпоративном интернет-банке.

Август 2019

Все новые клиенты, оформившие «PartyCard» или карту «Ещё» в период с 19 августа по 30 сентября получили 20 минут бесплатной поездки в приложении каршеринга Hello по промокоду от Идея Банка.

Сентябрь 2019

Обладатели карт «Ещё», CREDO и Galleria получили уникальные скидки – в магазинах «MI.BY» из специальной подборки «к школе» до 30% (до 23 сентября), а вмагазинах «5 элемент» – от 10 до 45% на более 90 видов самой необходимой и востребованной техники. Акция действовала с 3 по 30 сентября.

***

Для обладателей карт «Ещё», CREDO и Galleria банк совместно с сетью магазинов «Виталюр» провел рекламную игру «Есть перерыв – есть «KitKat». Со 2 сентября по 27 октября можно было выиграть более 800 призов, среди которых 8 квадрокоптеров, а главным призом был автомобиль.

Октябрь 2019

Банк запустил новый продукт – карту «Шоппер» с 3% кэшбэком в продуктовых магазинах, супермаркетах, магазинах одежды и обуви. Она ориентирована на повседневные покупки и не ограничена магазинами какой-либо сети или группой товаров. Одним из преимуществ карты является бесплатный перевод денег с карточек других банков с онлайн-зачислением на карту «Шоппер» через ЕРИП до 3000 рублей. Бесплатен и индивидуальный дизайн карты.

Прошел очередной этап благотворительного проекта «КалiЛаска». Главный офис банка собрал множество вещей для проекта, который дружествен экологическому движению, пропагандирует идею повторного использования вещей и сокращения потребления. «Делаем ненужное полезным вместе» – таков девиз проекта «КалiЛаска» – идеи простой и широко распространенной во всем развитом мире.

Декабрь 2019

Совместно с Myfin.by Идея Банк дал старт проекту по онлайн-кредитованию физлиц. Всего за 5 минут, оставив заявку на сайте, можно получить кредит по минимальной ставке. Специалисты банка оперативно обработают заявку и сообщат решение, отправив SMS на номер заявителя. Кредит (до 10000 рублей) выдается без справки о доходах и поручителях на срок от 1 до 36 месяцев. Если заявка одобряется, деньги на счет приходят моментально.

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Запущен новый пакет услуг «Стартовый» для начинающих бизнесменов. Он доступен для оформления юрлицам и ИП в течение 5 месяцев с даты госрегистрации. Подключение к нему бесплатно, как и открытие и ведение счета - как в рублях, так и в иностранной валюте.

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Идея Банк предоставил своим клиентам уникальное предложение – годовой тест-драйв карт «PartyCard», «Ещё» или «Лучший курс», при оформлении карты в интернет-банке или мобильном приложении банка. Получить бесплатное оформление карты, бесплатное обслуживание счета в течение года, бесплатный индивидуальный дизайн и пополнение карты. можно было с 18 декабря до 7 января.

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Очередной новинкой Идея Банка стала виртуальная карта для безопасных, удобных и выгодных покупок в интернете. Ее преимущества: бесплатное и мгновенное оформление в онлайне, бесплатное пополнение с карты любого банка Беларуси через ЕРИП, бесплатное обслуживание и кэш-бэк в размере 0,5% при интернет-покупках.

Январь 2020

Стартовала рекламная игра «Выигрывай призы c Visa и 21vek.by». Чтобы выиграть один из более чем сотни призов, необходимо было с 10 по 31 января купить в интернет-магазине 21vek.by один из товаров 15 брендов и оплатить интернет-заказ картой Visa «Шоппер», «Новое золото» или «Дрожжи» онлайн в момент оформления заказа.

Февраль 2020

Все держатели карт Идея Банка получили специальные предложения и бонусы по картам Mastercard и Visa. Они полечили возможность сэкономить от 1 до 37%, бронируя отели, делая различные покупки и оплачивая услуги по картам «Ещё», «PartyCard», «Galleria», «Credo», «Лучший курс» и «Дрожжи», «Шоппер» и «Новое золото».

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Идея Банк стал генеральным партнёром «Седьмого всебелорусского бухгалтерского форума» – одного из главных профессиональных событий.

Апрель 2020

В конкурсе «Потребительский опыт-2019» Идея Банк занял второе место в номинации «Интернет-банк». Оценивались сервисы по обмену валют и оформлению банковских карточек, а также удобство интернет-банкинга и мобильных приложений.

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Еще одной наградой стала «бронза» в конкурсе на лучший банковский сайт. Специалисты проанализировали не только техническое исполнение и функциональность веб-ресурсов, но и безопасность и перспективную ценность доменных имен. В результате портал Идея банка занял 3 место среди лучших банковских сайтов страны.

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Главная банковская премия страны – «Банк года» – в 2020-м вручалась онлайн, и Идея банк получил одну из наград, заняв третье место в номинации «Инновационный банк: технологии».

Текст: Антон Зарудницкий
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Теги: Курсы валют, Новости
 
 
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