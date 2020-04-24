В Беларуси новые правила: отменили месячные лимиты на посылки из-за границы

Источник материала: KYKY

В Беларуси отменил месячные лимиты на посылки из-за рубежа. Об этом сообщает пресс-служба президента.

В 2019 году в Беларуси ввели вот такие месячные лимиты на посылки: можно было заказать из-за границы на сумму не больше 200 евро и весом не более 31 килограмма в сумме. Новый указ президента эти ограничения снял.

Но вот разовые действуют до сих пор лимиты: стоимость посылки не должна превышать 22 евро, а вес – не больше десяти килограммов.

Тем же указом отменяются нормы беспошлинного ввоза товаров в сопровождаемом багаже в размере 300 евро и 20 кг при въезде физлица в Беларусь наземным транспортом чаще одного раза в три месяца. Новые правила вступят в силу уже с 1 мая.