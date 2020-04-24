Лукашенко подписал указ, школьники будут учиться 1 мая

Источник материала: Виртуальный Брест

Сегодня президент Беларуси Александр Лукашенко подписал указ о переносе рабочего дня в школах с субботы 2 мая на пятницу 1 мая. Об этом говорится в официальном Telegram-канале Министерства образования.





По данным Минобра, указ подписан «в целях рационального использования рабочего времени, обеспечения соблюдения режима труда и отдыха, а также своевременного завершения учебного года».

«Таким образом, 1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования», — говорится в сообщении министерства образования.