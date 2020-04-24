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В ГАИ рассказали, как будут обеспечивать безопасность на выходных и показали схемы

24.04.2020 16:28 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В связи с длительными выходными и увеличением интенсивности дорожного движения на загородных дорогах, настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными в плотном транспортном потоке, выбирать безопасную скорость движения с учетом конкретной ситуации на дороге, отказаться от необдуманных перестроений, обгонов, опережений и резких торможений, быть взаимовежливыми.

В ГАИ рассказали, как будут обеспечивать безопасность на выходных и показали схемы

Чтобы поездка была безопасной, не забудьте пристегнуться и надеть мотошлем. В ПДД прописан запрет для водителя перевозить непристегнутых пассажиров при движении в механическом транспортном средстве, оборудованном ремнями безопасности. Разницы нет, впереди или сзади. Там же говорится об обязанности пассажира пользоваться ремнем безопасности. В противном случае к ответственности могут привлечь обоих: для водителя предусмотрен штраф до одной базовой величины (далее - БВ), для пассажира – максимальное наказание – 3 БВ. Кроме этого, необходимо обеспечить безопасную перевозку детей, т. е. ребенок в возрасте до двенадцати лет должен перевозиться в детском удерживающем устройстве, соответствующем его весу и росту, а также пристегнут ремнем безопасности. За нарушение данного правила, также предусмотрена ответственность - предупреждение или штраф в размере до 4 БВ.

Пешеходам и велосипедистам рекомендуется проявлять повышенное внимание при участии в дорожном движении, избегать выхода на проезжую часть, двигаться только по тротуарам, пешеходным, велосипедным дорожкам и обочинам, а в темное время суток обязательно обозначать себя световозвращающими элементами.

Госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения к соблюдению Правил дорожного движения, особенно в части остановки и стоянки транспортных средств вблизи кладбищ. Во избежание аварийно-опасных ситуаций, рекомендуется оставлять свои автомобили на специально отведенных стоянках.

 
 
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