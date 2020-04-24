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Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Речь об этом шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве.
Действующие нормы не менялись с 2007 года и сегодня их необходимо адаптировать под современные реалии. Как считают разработчики документа, это положительно скажется на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и отрасли в целом. Глава государства подчеркнул, что лес – это настоящее богатство Беларуси и относиться к нему нужно бережно и с умом.
Что касается экспорта, здесь Президент категоричен: продавать за рубеж следует только продукцию с высокой добавочной стоимостью. В качестве удачного бизнес-проекта Александр Лукашенко привел пример строительства квартала деревянных домов во Франции.
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Документ позволит устранить искусственное сдерживание цен на государственное древесное сырье, установит его реальную рыночную стоимость. Это увеличит доходы лесхозов. Кроме того, определенный объем сырья будут выводить из биржевых торгов в виде госзаказа для нужд модернизированных предприятий.
В ближайшее время документ будет доработан и вновь представлен на подпись главе государства.
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Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»
Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Речь об этом шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости...
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