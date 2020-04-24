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Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»

24.04.2020 16:44 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Речь об этом шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Президенту внесли на рассмотрение проект указа о лесном хозяйстве.

Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»

Действующие нормы не менялись с 2007 года и сегодня их необходимо адаптировать под современные реалии. Как считают разработчики документа, это положительно скажется на работе модернизированных деревообрабатывающих предприятий и отрасли в целом. Глава государства подчеркнул, что лес – это настоящее богатство Беларуси и относиться к нему нужно бережно и с умом.

Александр Лукашенко: «Мы не должны по-варварски относиться к лесным ресурсам, к лесу, природе»

Что касается экспорта, здесь Президент категоричен: продавать за рубеж следует только продукцию с высокой добавочной стоимостью. В качестве удачного бизнес-проекта Александр Лукашенко привел пример строительства квартала деревянных домов во Франции.

Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
На внешний рынок мы должны продавать продукцию лесного хозяйства с высокой добавленной стоимостью. Чтобы не получилось так, что вы доску сделаете и продадите в Германию, Словакию или еще куда-нибудь, а они из этой доски сделают мебель и продадут нашей стране. Мы сами должны делать, насколько это возможно. Я понимаю, что мы не все можем переработать и продать готовое с высочайшей добавленной стоимостью. Но последние случаи говорят о том, что многое можем. Вплоть до того, что во Францию (не знаю, при Латушко это было) начали поставлять готовые дома. Собираем дома. Кстати, на злобу дня, ты занимался этим. И продавали во Францию готовые дома. Приехали, поставили, деньги нам заплатили и уехали. Вот это добавленная стоимость. Построили, а надо дальше строить, чтобы это не было разовой какой-то акцией. Вот в чем вопрос. Поэтому на внешние рынки мы будем продавать только готовый товар, чтобы из него невозможно было что-то сделать и нам перепродать.

Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»

Документ позволит устранить искусственное сдерживание цен на государственное древесное сырье, установит его реальную рыночную стоимость. Это увеличит доходы лесхозов. Кроме того, определенный объем сырья будут выводить из биржевых торгов в виде госзаказа для нужд модернизированных предприятий.

В ближайшее время документ будет доработан и вновь представлен на подпись главе государства.

Президент о реализации белорусской древесины: «На внешние рынки мы будем продавать только готовый товар»

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
 
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Новости Беларуси. Система реализации древесины на внутреннем рынке нуждается в изменениях. Речь об этом шла во Дворце Независимости, сообщили в программе Новости...
 
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