МКС «прошла» по солнцу. Это сняли из Минска

Источник материала: Tut.by

Энтузиасты засняли транзит МКС (международной космической станции) в Минске и опубликовали видео в YouTube.

Автор ролика, написал: транзит МКС — довольное редкое явление. Его можно наблюдать ночью по диску Луны — становится видно, как яркая точка на небе пролетает по диску. Гораздо сложнее «поймать» транзит МКС по диску Солнца. Днем станция практически незаметна

По информации ресурса transit-finder.com транзит МКС по диску Солнца в Минске должен был произойти 24 апреля в 10.26.00. Время пролета — всего одна секунда. Наиболее подходящей для съемки локацией оказалась площадка на пересечении улиц Якубова и Малинина возле депо.