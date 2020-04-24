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МКС «прошла» по солнцу. Это сняли из Минска

24.04.2020 16:46 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Энтузиасты засняли транзит МКС (международной космической станции) в Минске и опубликовали видео в YouTube.

Автор ролика, написал: транзит МКС — довольное редкое явление. Его можно наблюдать ночью по диску Луны — становится видно, как яркая точка на небе пролетает по диску. Гораздо сложнее «поймать» транзит МКС по диску Солнца. Днем станция практически незаметна

По информации ресурса transit-finder.com транзит МКС по диску Солнца в Минске должен был произойти 24 апреля в 10.26.00. Время пролета — всего одна секунда. Наиболее подходящей для съемки локацией оказалась площадка на пересечении улиц Якубова и Малинина возле депо.

 
Теги: Минск
 
 
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Транзит МКС - довольное редкое явление.
 
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