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МКС «прошла» по солнцу. Это сняли из Минска
Источник материала: Tut.by
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Автор ролика, написал: транзит МКС — довольное редкое явление. Его можно наблюдать ночью по диску Луны — становится видно, как яркая точка на небе пролетает по диску. Гораздо сложнее «поймать» транзит МКС по диску Солнца. Днем станция практически незаметна
По информации ресурса transit-finder.com транзит МКС по диску Солнца в Минске должен был произойти 24 апреля в 10.26.00. Время пролета — всего одна секунда. Наиболее подходящей для съемки локацией оказалась площадка на пересечении улиц Якубова и Малинина возле депо.
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Транзит МКС - довольное редкое явление.
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