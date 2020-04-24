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Президент Беларуси утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром
Источник материала: ОНТ
Александр Лукашенко утвердил Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами Евразийского экономического союза и Сингапуром. Указ №145 Президент подписал 24 апреля,
Соглашение подписали в Ереване 1 октября прошлого года после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Как отметил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, подписание этого документа – результат переговоров, которые велись более двух лет.
Премьер-министр Сингапура уверен, что сотрудничество поспособствует развитию промышленности в странах-членах ЕАЭС, инвестициям, а также установлению контактов между представителями бизнеса.
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Александр Лукашенко утвердил Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами Евразийского экономического союза и...
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