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Президент Беларуси утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром

24.04.2020 16:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси утвердил соглашение об экономическом сотрудничестве между ЕАЭС и Сингапуром

Александр Лукашенко утвердил Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами Евразийского экономического союза и Сингапуром. Указ №145 Президент подписал 24 апреля, сообщает БЕЛТА со ссылкой на пресс-службу Главы государства.

Соглашение подписали в Ереване 1 октября прошлого года после заседания Высшего Евразийского экономического совета. Как отметил премьер-министр Сингапура Ли Сянь Лун, подписание этого документа – результат переговоров, которые велись более двух лет.

Премьер-министр Сингапура уверен, что сотрудничество поспособствует развитию промышленности в странах-членах ЕАЭС, инвестициям, а также установлению контактов между представителями бизнеса.

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Александр Лукашенко утвердил Рамочное соглашение о всеобъемлющем экономическом сотрудничестве между государствами Евразийского экономического союза и...
 
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