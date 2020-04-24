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Председатель ЕЭК Мясникович рассказал об итогах Евразийского межправительственного совета

24.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Минске подвели итоги заседания Евразийского межправительственного совета. Оно прошло в режиме видеоконференции. О чем договорились на встрече, рассказал председатель ЕЭК Михаил Мясникович, сообщает «МИР 24».

«Согласованы позиции сторон по трем вопросам, очень спорные, трудные, но нашли консенсус. Первое – это либерализация международных автомобильных перевозок. Второе – выработка гибких механизмов целевого содействия экономическому развитию. И третья группа вопросов о сотрудничестве в области здравоохранения.

По вопросу цен на тарифообразование, на услуги по транспортировке газа на общие рынки Союза было проведено также несколько рассмотрений. Кроме того, две рабочие встречи с участием членов совета Евразийской экономической комиссии, заместителей председателя правительства», – сказал Мясникович.



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Теги: Минск
 
 
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Председатель ЕЭК отметил, что были согласованы позиции по трем трудным вопросам.
 
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