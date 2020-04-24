Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела поступят в Беларусь в ближайшее время

Источник материала: ОНТ

Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела ожидаются в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram