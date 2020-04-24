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Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела поступят в Беларусь в ближайшее время
Источник материала: ОНТ
Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела ожидаются в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.
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Около 100 тысяч экспресс-тестов на антитела ожидаются в Беларуси в ближайшее время. Об этом сообщила журналистам заместитель министра здравоохранения Елена Богдан....
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