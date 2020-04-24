ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Завтра жители Пинского района выйдут на республиканский субботник

24.04.2020 — Разное | Полесская правда  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Полесская правда

>

Завтра жители Пинского района выйдут на республиканский субботник
Пинский районный исполнительный комитет принял решение о проведении республиканского субботника в 2020 году.

Субботник проводится в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, а также подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит на добровольной основе завтра, 25 апреля, на рабочих местах либо проводится благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовка детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

В числе других участие в субботнике принимают руководители структурных подразделений Пинского районного исполнительного комитета и иных организаций, подчиненных райисполкому.

Решением исполкома определено перечислить в добровольном порядке денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения субботника, в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на расчетный счет Пинского райисполкома № BY44ВАРВ36414711701210000000 в ОАО «Белагропромбанк» БИК ВАРВВY2Х, УНП – 200079960, ОКПО – 04062434.

При участии в субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Республики Беларусь.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 года является рабочим днем, производится добровольно в размерах, определяемых самими коллективами.

По информации Пинского райисполкома

Понравилась статья? Поделитесь с друзьями!

Comments are closed.

« Жительница Пинска удостоена ордена Матери
Шесть из девяти пациентов с COVID-19 после переливания донорской плазмы пошли на поправку »
Новости дня
Новости разные
 
Председатель ЕЭК Мясникович рассказал об итогах Евразийского межправительственного совета
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика