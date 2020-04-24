Завтра жители Пинского района выйдут на республиканский субботник

Источник материала: Полесская правда



Пинский районный исполнительный комитет принял решение о проведении республиканского субботника в 2020 году.

Субботник проводится в связи с объявлением 2020 года Годом малой родины, а также подготовкой к празднованию 75-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной войне. Мероприятие проходит на добровольной основе завтра, 25 апреля, на рабочих местах либо проводится благоустройство и приведение в надлежащее состояние историко-культурных ценностей, территорий населенных пунктов, подготовка детских оздоровительных и спортивно-оздоровительных лагерей к летнему сезону.

В числе других участие в субботнике принимают руководители структурных подразделений Пинского районного исполнительного комитета и иных организаций, подчиненных райисполкому.

Решением исполкома определено перечислить в добровольном порядке денежные средства, заработанные на рабочих местах в день проведения субботника, в объемах, определяемых работниками, в том числе работниками, деятельность которых не связана с производством продукции (работ), оказанием платных услуг, на расчетный счет Пинского райисполкома № BY44ВАРВ36414711701210000000 в ОАО «Белагропромбанк» БИК ВАРВВY2Х, УНП – 200079960, ОКПО – 04062434.

При участии в субботнике некоммерческих организаций по решению коллективов работников этих организаций денежные средства могут перечисляться в размерах, определяемых добровольно самими коллективами, в соответствии с порядком, установленным Министерством финансов Республики Беларусь.

Удержание нанимателями денежных средств из заработной платы работников, для которых 25 апреля 2020 года является рабочим днем, производится добровольно в размерах, определяемых самими коллективами.

По информации Пинского райисполкома