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Как 25 апреля в Минске изменится движение транспорта из-за субботника

24.04.2020 17:28 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минск готовится к генеральной уборке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Субботник в 2020 году пройдет на добровольной основе. Многие проведут уборку на рабочих местах.

В каждом районе определены площадки для масштабного благоустройства. Добраться до мест назначения будет проще. График движения общественного транспорта скорректировали. Большинство городских маршрутов будет работать по графику выходного дня, однако есть исключения.

Как 25 апреля в Минске изменится движение транспорта из-за субботника

Так, троллейбусы № 8, 77, 17, 92, а еще 20 автобусных маршрутов будут курсировать как в будни. На некоторых маршрутах увеличат количество подвижного состава, а вот автобус № 148С отменят. Подробнее о расписании можно узнать на сайте «Столичного транспорта и связи».

Как 25 апреля в Минске изменится движение транспорта из-за субботника

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Минск готовится к генеральной уборке, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Субботник в 2020 году пройдет на добровольной основе....
 
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