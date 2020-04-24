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Как приготовить кутью на Радуницу: простой рецепт культовой каши

24.04.2020 17:44 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Как приготовить кутью на Радуницу: простой рецепт культовой каши

Кутья – это главное ритуальное блюдо, которое христиане всего мира готовят перед важными религиозными праздниками: Рождеством, Пасхой, Радуницей. Кутью варят из целых зерен пшеницы или других круп, поливают мёдом, добавляют мак, изюм, орехи.

На Радуницу кутья является символом воскрешения, ведь, попадая в землю, зерна со временем превращаются в растения – так же и похороненный в соответствии с церковными обычаями покойный воскресает к вечной жизни. Мёд в каше символизирует духовное умиротворение, которое ожидает усопшего.

Как приготовить кутью: на одну порцию каши возьмите полстакана пшеничной крупы, промойте, залейте 3 стаканами холодной воды, посолите и доведите до кипения. Варите до готовности, потом откиньте на сито и остудите. Примерно стакан мака промойте и залейте кипятком на 2-3 часа. Затем слейте воду и при помощи ручной кофемолки или специальной ступки разотрите мак до получения макового молочка. Горсть изюма промойте, залейте кипятком на 15 минут, затем слейте жидкость. Горсть орехов (грецкие, миндаль или фундук) измельчите. 2 ст. л. меда разведите в кипяченой воде в соотношении 2:1. Все ингредиенты соедините и перемешайте.

Как есть кутью:

  • на Радуницу поставьте кутью на стол в общей миске. Каждый, кто собрался почтить память усопшего, должен съесть по три ложки каши.
  • есть кутью можно только ложкой и ни в коем случае – вилкой.

Секреты приготовления: 

  • кутью можно готовить из любой крупы. Чаще всего в наше время используют перловку, рис, бобовые. Но традиционно каша готовится из цельных зерен пшеницы. 
  • обязательные ингредиенты для кутьи – пшеница, мак и мед. Однако сегодня многие добавляют орехи, изюм, цукаты, пряные приправы. Соотношение компонентов можно подобрать на свой вкус, чтобы аутентичное блюдо стало лакомством для всей семьи.

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Кутья – это главное ритуальное блюдо, которое христиане всего мира готовят перед важными религиозными праздниками: Рождеством, Пасхой, Радуницей. Кутью варят из...
 
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