ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Понадобятся теплые вещи и зонт: прогноз погоды на 25 апреля

24.04.2020 17:36 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Понадобятся теплые вещи и зонт: прогноз погоды на 25 апреля

Конец недели выдался необычно теплым для этого времени года: температурный фон до 3 градусов выше климатической нормы. Но хорошего понемножку. 

Завтра, 25 апреля погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты с Балтийского моря, вслед за которыми начнет поступать более прохладный воздух и дожди. Достаем зонт и теплые вещи. 

В субботу – облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по югу местами ожидаются грозы и сильные дожди. Влажность до 90%. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти. Среднесуточная температура около нормы.

Температура воздуха к 8 утра составит от +6°C по северной половине до +11°C в юго-восточных регионах страны. В середине дня воздух немного прогреется, и температура составит от +9°C по Витебской области до +18°C по Гомельской. К вечеру температура немного понизится, но все равно останется положительной – от +5°C северо-востоку до +10°C по югу. 

В воскресенье атмосферными процессами будет управлять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. Временами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура ночью -4°C…+2°C, в юго-восточных районах до +5°C, в середине дня +7°C…+13. °C. В начале следующей недели сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих из Западной Европы. 

 

 

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Конец недели выдался необычно теплым для этого времени года: температурный фон до 3 градусов выше климатической нормы. Но хорошего понемножку.  Завтра, 25 апреля...
 
Новости дня
Новости разные
 
Не ждали? С 1 мая дорожают сигареты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика