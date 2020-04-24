Понадобятся теплые вещи и зонт: прогноз погоды на 25 апреля

Источник материала: ОНТ

Конец недели выдался необычно теплым для этого времени года: температурный фон до 3 градусов выше климатической нормы. Но хорошего понемножку.

Завтра, 25 апреля погодные условия в нашей стране будут определять атмосферные фронты с Балтийского моря, вслед за которыми начнет поступать более прохладный воздух и дожди. Достаем зонт и теплые вещи.

В субботу – облачно с прояснениями. На большей части территории пройдут кратковременные дожди, по югу местами ожидаются грозы и сильные дожди. Влажность до 90%. Ветер западный с переходом на северный умеренный, днем порывистый. Атмосферное давление ночью будет слабо падать, днем – слабо расти. Среднесуточная температура около нормы.

Температура воздуха к 8 утра составит от +6°C по северной половине до +11°C в юго-восточных регионах страны. В середине дня воздух немного прогреется, и температура составит от +9°C по Витебской области до +18°C по Гомельской. К вечеру температура немного понизится, но все равно останется положительной – от +5°C северо-востоку до +10°C по югу.

В воскресенье атмосферными процессами будет управлять область пониженного атмосферного давления, сформированная в прохладной и влажной воздушной массе. Временами кратковременные дожди. Ветер северный, северо-западный умеренный, по юго-востоку порывистый. Температура ночью -4°C…+2°C, в юго-восточных районах до +5°C, в середине дня +7°C…+13. °C. В начале следующей недели сохранится влияние неустойчивых воздушных масс, поступающих из Западной Европы.

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