Биатлонистка сборной Беларуси выходит замуж

Источник материала: Tut.by

Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина объявила на своей странице в Instagram о помолвке.

Елена Кручинкина родилась в Мордовии, а белорусское гражданство приняла перед стартом сезона 2018/2019.

Прошлый Кубок мира стал для нее лучшим в карьере. В общем зачете она заняла 49-е место в общем зачете.

Также в ее активе золото минского чемпионата Европы в гонке преследования.

Избранником Елены является российский биатлонист Дмитрий Шамаев.