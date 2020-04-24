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Биатлонистка сборной Беларуси выходит замуж
Источник материала: Tut.by
Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина объявила на своей странице в Instagram о помолвке.
Елена Кручинкина родилась в Мордовии, а белорусское гражданство приняла перед стартом сезона 2018/2019.
Прошлый Кубок мира стал для нее лучшим в карьере. В общем зачете она заняла 49-е место в общем зачете.
Также в ее активе золото минского чемпионата Европы в гонке преследования.
Избранником Елены является российский биатлонист Дмитрий Шамаев.
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Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина объявила на своей странице в Instagram о помолвке.
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