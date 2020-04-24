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Биатлонистка сборной Беларуси выходит замуж

24.04.2020 17:59 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина объявила на своей странице в Instagram о помолвке.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ДА‼️. Я сказала ДА‼️☺️. #ДавайНавсегда#

Публикация от Elena Kruchinkinа (@lenok_kruchinkina) 24 Апр 2020 в 7:23 PDT

Елена Кручинкина родилась в Мордовии, а белорусское гражданство приняла перед стартом сезона 2018/2019.

Прошлый Кубок мира стал для нее лучшим в карьере. В общем зачете она заняла 49-е место в общем зачете.

Также в ее активе золото минского чемпионата Европы в гонке преследования.

Избранником Елены является российский биатлонист Дмитрий Шамаев.

 
 
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Биатлонистка сборной Беларуси Елена Кручинкина объявила на своей странице в Instagram о помолвке.
 
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