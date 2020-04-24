ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Правительство призвало банки обеспечить широкий доступ граждан к ипотеке

24.04.2020 17:48 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Правительство призвало банки обеспечить широкий доступ граждан к ипотеке

Правительство предлагает банкам активно включаться в механизмы нового вида приобретения жилья. Речь об ипотечном кредитовании.Соответствующий указ принятый недавно Президентом открывает большие возможности для сотрудничества банков и населения. Основные преимущества ипотеки в сравнении с обычным займом – длительный срок выплаты и невысокие процентные ставки. А в качестве обязательства перед банком может выступать сама недвижимость, подойдёт даже земельный участок. Выгода – для обеих сторон! Важно, чтобы заинтересованы были и банки и предлагали свои идеи.

Кстати, в этом году будет построено четыре миллиона квадратных метров жилья, такие же планы на следующий. Параллельно ведётся работа по подготовке ещё одного документа – указа о жилищно-строительных сбережениях. Всё это расширит возможности белорусов в приобретении жилья.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Правительство предлагает банкам активно включаться в механизмы нового вида приобретения жилья. Речь об ипотечном кредитовании.Соответствующий указ принятый...
 
Новости дня
Новости разные
 
Как приготовить кутью на Радуницу: простой рецепт культовой каши
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика