Правительство призвало банки обеспечить широкий доступ граждан к ипотеке

Источник материала: ОНТ

Правительство предлагает банкам активно включаться в механизмы нового вида приобретения жилья. Речь об ипотечном кредитовании. Соответствующий указ принятый недавно Президентом открывает большие возможности для сотрудничества банков и населения. Основные преимущества ипотеки в сравнении с обычным займом – длительный срок выплаты и невысокие процентные ставки. А в качестве обязательства перед банком может выступать сама недвижимость, подойдёт даже земельный участок. Выгода – для обеих сторон! Важно, чтобы заинтересованы были и банки и предлагали свои идеи.

Кстати, в этом году будет построено четыре миллиона квадратных метров жилья, такие же планы на следующий. Параллельно ведётся работа по подготовке ещё одного документа – указа о жилищно-строительных сбережениях. Всё это расширит возможности белорусов в приобретении жилья.

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