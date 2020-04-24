Австралийский хор исполнил советскую военную песню

Источник материала: ОНТ

Мужской хор из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции. Видео поделился российский портал RT.

Участники коллектива не говорят по-русски, они учат тексты на слух и узнают смысл слов из переводов.





Один из основателей хора Эндрю Свэйн рассказал о целях коллектива: «Мы приносим песни, полные боли и отчаяния, чтобы вы почувствовали любовь и радость».

Под видео пользователи оставили много положительных комментариев: «Хорошие песни раньше были. Душевные. Спасибо, мужики!», «Это зачёт! Столько энтузиазма я не наблюдал в людях уже давно», «Отличное исполнение – респект! Давно стал замечать, что хор – это сила, которая объединяет, воодушевляет, просветляет».

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