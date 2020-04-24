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«Примерно полчаса, и всё это сгорело». Природный пожар уничтожил часть деревни в Брестской области
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Огонь возник в болотистой местности, но из-за сильного ветра пламя быстро распространилось. Очевидцы говорят, что местами огонь поднимался до 10 метров.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Огонь разгорелся 22 апреля на юге Березовского района. Очагом возгорания стало болото на территории заказника «Споровский». За ночь пламя перекинулось через реку Ясельду в Дрогичинский район и подобралось вплотную к деревне. В плену у огня оказались строения по правую и левую стороны от автодороги на Белоозерск.
Юрий Заспа, житель деревни Старомлыны:
А уже в четвертом часу он позвонил, сказал, что пришел огонь сюда, и я сразу сюда полетел. Уж догорало. Дом, погреб, гараж металлический, сарай большой, будка – все. Здесь хозяйство хорошее было.
Василий Мартысевич, житель деревни Старомлыны:
К тушению привлекли подразделения из Ивановского и Березовского районов. Также подключился Бресткий и Пинский штабы, работники лесхоза.
Сейчас лесной пожар на площади 43 гектара ликвидирован, пожар травы и кустарников локализован. Общая площадь, пройденная фронтом огня, составляет 500 гектаров.
Дмитрий Иванюк, официальный представитель УСК по Брестской области:
Следственный комитет проводит проверку по факту пожаров, на месте работают эксперты. Среди наиболее вероятных версий – пал травы или неосторожное обращение с огнем.
Кристина Протосовицкая:
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Новости Беларуси. Природный пожар уничтожил часть населенного пункта в Брестской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Огонь возник в болотистой...
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