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Жилые дома дооснастят системами автоматизации, а неэффективные котельные модернизируют. Какие задачи поставлены на новый отопительный сезон обсудили на заседании облисполкома

24.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Жилые дома дооснастят системами автоматизации, а неэффективные котельные модернизируют. Какие задачи поставлены на новый отопительный сезон обсудили на заседании облисполкома

Со вчерашнего дня в области начали отключать отопление в административных и общественных зданиях, жилых домах, общежитиях и гостиницах. Объекты социальной сферы перешли в режим протапливания. Синоптики прогнозируют теплую погоду, значит очередной отопительный сезон почти подошел к концу. Сегодня на заседании облисполкома подвели его итоги и наметили задачи на подготовку к следующему отопительному периоду 2020-2021 года.

Жилые дома дооснастят системами автоматизации, а неэффективные котельные модернизируют. Какие задачи поставлены на новый отопительный сезон обсудили на заседании облисполкома

– В целом отработали хорошо, обеспечив надежную подачу теплоэнергии потребителям, однако ряд недостатков все-таки имел место. – отметил председатель облисполкома Владимир Кравцов. – Были случаи аварийного отключения электрической и тепловой энергии, выходили из строя котельные. Нужно разобраться в причинах всех недоработок и сделать конкретные выводы, чтобы недопустить подобного в будущем. В подготовке к следующему отопительному сезону предстоит выполнить много работы. Все поставленные сроки, несмотря ни на что, должны быть соблюдены.

Заместитель председателя – начальник отдела энергетики, транспорта и связи комитета по архитектуре и строительству облисполкома Наталья Прилепская подчеркнула, что с каждым годом отопительный сезон начинается все раньше. В последний раз системы отопления в детских садах, школах, больницах и поликлиниках, социальных учреждениях, музеях, архивах и библиотеках были включены 24 сентября, а в жилые дома, общежития и гостиницы тепло пришло 27 сентября. Это означает одно: затягивать с подготовкой нельзя. В ближайшие несколько месяцев ответственным организациям придется усердно поработать, чтобы подписать акты и паспорта готовности в срок.

Жилые дома дооснастят системами автоматизации, а неэффективные котельные модернизируют. Какие задачи поставлены на новый отопительный сезон обсудили на заседании облисполкома

– К началу отопительного сезона 2019-2020 года предприятия газо-, электро- и теплоснабжения области в целом выполнили все необходимые организационно-технические мероприятия по подготовке к осенне-зимнему периоду, – сказала Наталья Прилепская. – В регионе были созданы запасы топлива в соответствии с потребностью, заявки потребителей на его поставку полностью удовлетворены.

РУП «Гродноэнерго», по словам Натальи Прилепской, в полном объеме выполнило капитальный ремонт основного теплотехнического оборудования, электрических сетей, подстанций, переложило более 35 километров теплосетей. Специалисты РУП «Гроднооблгаз» к началу отопительного сезона заменили семь газораспределительных пунктов, находящихся в эксплуатации более 20 лет, и почти 16 000 единиц морально устаревшего бытового газового оборудования, обследовали порядка 1 600 километров газопроводов. Жилищно-коммунальные службы полностью выполнили запланированные работы по профилактическому ремонту котельных и центральных тепловых пунктов.

Несмотря на это в течение отопительного сезона случались и аварийные ситуации. Каждый случай специалисты проанализировали и разработали комплекс мер, который поможет не допустить повторных экстренных эпизодов. Директор филиала государственного энергетического и газового надзора по Гродненской области Александр Малиновский отметил, что в целом к прошедшему отопительному сезону область была подготовлена хорошо. Единичные нарушения не привели к серьезным последствиям.

Жилые дома дооснастят системами автоматизации, а неэффективные котельные модернизируют. Какие задачи поставлены на новый отопительный сезон обсудили на заседании облисполкома

– Самую точную оценку дают нам наши потребители, – подчеркнул генеральный директор государственного объединения «Жилищно-коммунальное хозяйство Гродненской области» Олег Шафранский. – Заявок от них по вопросам отопления на начало отопительного сезона в прошлом году поступило значительно меньше, чем в позапрошлом. Анализ этих обращений позволил сделать вывод: сконцентрировать внимание надо на системах регулирования.

В области более 3900 многоквартирных жилых домов, находящихся на обслуживании организаций ЖКХ и подлежащих оснащению системами автоматизации и диспетчеризации (САД). Такие системы позволяют специалистам удаленно контролировать , как отапливается помещение. Свыше 2900 многоквартирных домов в регионе уже оснащены САД, еще порядка тысячи планируется дооснастить в этом году.

В целом на подготовку к новому отопительному периоду в бюджет области заложено более 15 миллионов рублей. Из них почти 4 миллиона рублей будет потрачено на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию котельных, включая их перевод на местные виды топлива. За два предыдущих года в регионе уже модернизировали более шести десятков неэффективных котельных. В результате себестоимость теплоэнергии на этих котельных значительно снизилась. В этом году нужно модернизировать еще 88 таких объектов. Кроме того, порядка 440 котельных и 250 центральных тепловых пунктов будет отремонтировано службами жилищно-коммунального хозяйства.

Жилые дома дооснастят системами автоматизации, а неэффективные котельные модернизируют. Какие задачи поставлены на новый отопительный сезон обсудили на заседании облисполкома

Свыше 11 миллионов рублей из бюджета уйдет на реконструкцию, капитальный ремонт и модернизацию теплосетей. К началу нового отопительного сезона РУП «Гродноэнерго» и организации ЖКХ в общем планируют переложить более 100 километров тепловых сетей по всей в области. Отремонтированы должны быть линии электропередач и подстанций. Обратить внимание нужно также на водопроводные и канализационные сети, подчеркнули на заседании.

Как следует подготовиться к новому отопительному сезону предстоит учреждениям образования, здравоохранения, культуры, домам-интернатам, чтобы обеспечить безопасную и бесперебойную работу систем тепло- и водоснабжения, энергообеспечения. Школам в первую очередь нужно будет завершить вынос котельных из подвальных помещений. Координировать работу будет областная комиссия, в состав которой войдут руководители структурных подразделений облисполкома и ответственные за подготовку к отопительному периоду организации области.

Анна РАДЮК
Фото: из архива «ГП»

https://grodnonews.by/

 
 
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Со вчерашнего дня в области начали отключать отопление в административных и общественных зданиях, жилых домах, общежитиях и гостиницах. Объекты социальной сферы...
 
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