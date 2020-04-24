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О сроках ЦТ, производственные мастерские колледжа и новое общежитие университета. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил с рабочей поездкой Гродно (будет дополнено)

24.04.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

О сроках ЦТ, производственные мастерские колледжа и новое общежитие университета. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил с рабочей поездкой Гродно (будет дополнено)

Во время рабочей поездки в Гродненскую область министр образования Игорь Карпенко посетил ряд учебных заведений города. Началось знакомство с городской гимназии N10, где речь шла об организации учебного процесса в условиях неблагоприятной эпидемической обстановки. Игорь Карпенко пообщался с педагогами и администрацией гимназии, ответил на самые актуальные вопросы, касающиеся сроков проведения централизованного тестирования, зарплат педагогам и многого другого.

Следующей точкой маршрута стал Гродненский государственный колледж техники, технологии и дизайна, в производственных мастерских которого налажен пошив защитных масок.

Особое внимание сейчас приковано к строящемуся общежитию ГрГУ имени Янки Купалы на 1030 мест. Его ввод в эксплуатацию планируется в этом году. События с нетерпением ждут студенты купаловского университета, так как на сегодняшний день потребность в жилье закрыта на 55%. 

С вводом в эксплуатацию нового общежития уже 85% студентов будут обеспечены жильем.

О сроках ЦТ, производственные мастерские колледжа и новое общежитие университета. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил с рабочей поездкой Гродно (будет дополнено)
О сроках ЦТ, производственные мастерские колледжа и новое общежитие университета. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил с рабочей поездкой Гродно (будет дополнено)
О сроках ЦТ, производственные мастерские колледжа и новое общежитие университета. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил с рабочей поездкой Гродно (будет дополнено)

Игорь Карпенко побывал на строительной площадке, а также посетил комнаты, в которых будут проживать студенты и аудитории самоподготовки.

Заинтересовало Игоря Карпенко производство средств индивидуальной защиты, которое налажено на базе Научно-технологического парка ГрГУ имени Янки Купалы. Здесь одними из первых в стране начали выпускать защитные экраны, которые изготавливаются методами лазерной резки и 3D-печати. На сегодняшний день реализовано по себестоимости более 700 защитных экранов. Заказы на них поступают со всего региона.

О сроках ЦТ, производственные мастерские колледжа и новое общежитие университета. Министр образования Беларуси Игорь Карпенко посетил с рабочей поездкой Гродно (будет дополнено)

Следующей точкой в маршруте стал главный корпус Купаловского университета. Здесь состоялась презентация организации образовательного процесса с использованием информационно-коммуникационных технологий, контроля за управляемой самостоятельной работой студентов, а также организацией занятий в режиме онлайн.

Юлия ТИМОЩУК
Фото: Артема ТУРЛАЯ

https://www.belta.by/

 
Теги: знакомства
 
 
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Во время рабочей поездки в Гродненскую область министр образования Игорь Карпенко посетил ряд учебных заведений города. Началось знакомство с городской гимназии...
 
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