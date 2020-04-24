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Минздрав: в Беларуси выявлено более 30,5 тыс. контактов по COVID-19
Источник материала: ОНТ
Более 30,5 тыс. контактов с носителями COVID-19 выявлено в Беларуси на данный момент. Такие данные сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Богдан.
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Более 30,5 тыс. контактов с носителями COVID-19 выявлено в Беларуси на данный момент. Такие данные сообщила пресс-секретарь Министерства здравоохранения Елена Богдан....
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