Депутаты посетили интернат ветеранов в преддверии Дня Победы

Источник материала: ОНТ

Сегодня много говорят о заслугах врачей. Помним мы и подвиг, который живёт в веках! В Преддверии Дня Победы тех, кто сражался за Родину, навестили депутаты. Конечно, не с пустыми руками! Продукты, угощения и приветственный адрес переданы сегодня в Республиканский интернат ветеранов войны и труда. В учреждение сейчас действуют ограничения на посещение. Потому передача подарков прошла в скромной обстановке. Присутствовало только руководство интерната. Но всё душевность попытались передать в письменной форме.

В этом интернате проживают 94 ветерана войны и труда. Пусть и на расстоянии, но для них такая поддержка очень важна. Подарки и слова благодарности не заканчиваются. В преддверии Дня Победы депутаты посетят каждого ветерана Великой Отечественной войны.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram