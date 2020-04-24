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Депутаты посетили интернат ветеранов в преддверии Дня Победы

24.04.2020 18:48 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Депутаты посетили интернат ветеранов в преддверии Дня Победы

Сегодня много говорят о заслугах врачей. Помним мы и подвиг, который живёт в веках!  В Преддверии Дня Победы тех, кто сражался за Родину, навестили депутаты. Конечно, не с пустыми руками!Продукты, угощения и приветственный адрес переданы сегодня в Республиканский интернат ветеранов войны и труда. В учреждение сейчас действуют ограничения на посещение. Потому передача подарков прошла в скромной обстановке. Присутствовало только руководство интерната. Но всё душевность попытались передать в письменной форме.

В этом интернате проживают 94 ветерана войны и труда. Пусть и на расстоянии, но для них такая поддержка очень важна. Подарки и слова благодарности не заканчиваются. В преддверии Дня Победы депутаты посетят каждого ветерана Великой Отечественной войны.

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Сегодня много говорят о заслугах врачей. Помним мы и подвиг, который живёт в веках!  В Преддверии Дня Победы тех, кто сражался за Родину, навестили депутаты. Конечно,...
 
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