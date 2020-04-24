Погода на выходные и начало недели: осадки ожидаются в Беларуси в выходные

Источник материала: Новости Дзержинска

В Беларуси в выходные на большей части территории пройдут дожди

В субботу, 25 апреля, кратковременные дожди различной интенсивности ожидаются на большей части территории страны. В дневные часы в отдельных районах возможны грозы. Температура воздуха ночью будет плюс 2-8 градусов, днем - плюс 9-16, по юго-востоку - до 18 тепла.

В воскресенье и понедельник территория Беларуси будет находиться в области пониженного атмосферного давления, ожидается распространение прохладной и влажной воздушной массы. В отдельных районах прогнозируются кратковременные дожди. Температура воздуха вновь понизится: ночью будет в основном минус 4 - плюс 3 градуса, днем - плюс 8-15 градусов, только по юго-западу страны воздух прогреется до плюс 17.

Во вторник и среду с Западной Европы ожидается перемещение фронтальных разделов. Местами по стране пройдут кратковременные дожди с грозами, прогнозируется неустойчивый температурный режим.



