Важно знать и соблюдать! Отдел внутренних дел Смолевичского райисполкома информирует о принятии Советом Министров Республики Беларусь постановления от 8 апреля 2020 г. № 208 «О введении ограничительного мероприятия».

Таким образом, Совмин придал самоизоляции статус ограничительного мероприятия. Основание – ч. 5 ст. 23 Закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения». Стал шире круг лиц, подлежащих самоизоляции (в домашних или иных условиях).

Лица, обязанные самоизолироваться

Уйти на самоизоляцию должны:

1) заболевшие COVID-19;

2) контакты первого уровня с заболевшим COVID-19 – на 14 календарных дней с даты последнего контакта (до этого их госпитализировали на 2 недели);

3) контакты второго уровня — при наличии кашля, боли в горле, одышки или при повышении температуры тела до полного исчезновения этих симптомов;

4) граждане, прибывшие из стран, где регистрируются случаи COVID-19, – на 14 календарных дней со дня прибытия.

Больничный

Вышеназванным лицам, за исключением прибывших из стран, где регистрируются случаи COVID-19, на время самоизоляции оформят больничный, если они сами или за них уплачивают обязательные страховые взносы.

Врач может продлить срок самоизоляции.

Обязанности на самоизоляции

Граждане на самоизоляции обязаны:

1) оставаться в месте проживания (пребывания), не посещать работу (учебу) и места массового пребывания людей — объекты торговли и общепита, залы (спортивные, выставочные, концертные), кинотеатры, вокзалы и т.д. Выходить можно только в ближайший продовольственный магазин или аптеку и выносить мусор в ближайшее место сбора. При этом необходимо пользоваться маской и не контактировать с другими лицами;

2) уведомить нанимателя о причине отсутствия;

3) не пользоваться услугами, предполагающими контакт с другими лицами, кроме услуг, обеспечивающих безопасность жизнедеятельности;

4) звонить 103 или отправить СМС при ухудшении состояния (температура тела от 37 °C и выше, кашель, одышка). При этом сообщить о самоизоляции.

Санкции за нарушение самоизоляции

Все подлежащие самоизоляции получат под подпись форму требования о соблюдении правил поведения. Порядок вручения установлен Минздравом.

При нарушении требования о самоизоляции размер пособия по нетрудоспособности будет снижаться до 50 %. Кроме того, нарушителей могут привлечь к ответственности. Административная предусматривает штраф до 50 БВ или административный арест. Возможна также уголовная ответственность вплоть до лишения свободы.

Изменения для дальнобойщиков

Обязаны уйти на самоизоляцию до начала следующей перевозки (рейса) либо на 14 календарных дней прибывшие из стран, где регистрируются случаи COVID-19, водители, если:

— они завершили перевозку в Беларуси;

— их заменили при транзитной перевозке.

При выполнении международной автоперевозки по территории Беларуси водители должны иметь медицинские маски, перчатки и использовать их при выходе из транспорта.

Врачи и милиционеры совместно проводят проверки всех лиц, находящихся на самоизоляции.

К сожалению, нарушители уже есть и они привлечены к административной ответственности.

Призываем всех соблюдать предписанные правила. Это позволит сохранить ваше здоровье и здоровье ваших близких, других граждан, предотвратить распространение инфекции и минимизировать ее последствия!