Дожди и до +19°С ожидается в Беларуси 25 апреля.

Источник материала: Mlife

В субботу будет облачно с прояснениями. На большей части территории страны пройдут кратковременные дожди, по югу - местами грозы и сильные дожди. Ветер прогнозируется западный с переходом на северный 4-9 м/с, днем порывы до 14 м/с.



Температура воздуха ночью составит от плюс 3 до 9 градусов. Днем будет от 10 до 16 градусов тепла, по юго-востоку страны - до плюс 17-19 градусов.



В Мозыре 25 апреля ожидается пасмурная погода и после обеда небольшой дождь. Температура воздуха 13-15 градусов тепла.