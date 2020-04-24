ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Австралийский хор исполнил советскую военную песню на самоизоляции

24.04.2020 19:06 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Австралийский хор исполнил советскую военную песню на самоизоляции

Мужской хор из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции. Видео поделился российский портал RT.

Участники коллектива не говорят по-русски, они учат тексты на слух и смысл текста узнают из переводов.

Под видео пользователи оставили много положительных комментариев: «Хорошие песни раньше были. Душевные. Спасибо, мужики!», «Это зачёт! Столько энтузиазма я не наблюдал в людях уже давно», «Отличное исполнение – респект! Давно стал замечать, что хор – это сила, которая объединяет, воодушевляет, просветляет».

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мужской хор из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции. Видео поделился российский портал RT. Участники...
 
Новости дня
Новости разные
 
Доллар и евро на торгах 24 апреля подешевели, российский рубль подорожал.
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика