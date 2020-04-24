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Австралийский хор исполнил советскую военную песню на самоизоляции
Источник материала: ОНТ
Мужской хор из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции. Видео
Участники коллектива не говорят по-русски, они учат тексты на слух и смысл текста узнают из переводов.
Под видео пользователи оставили много положительных комментариев: «Хорошие песни раньше были. Душевные. Спасибо, мужики!», «Это зачёт! Столько энтузиазма я не наблюдал в людях уже давно», «Отличное исполнение – респект! Давно стал замечать, что хор – это сила, которая объединяет, воодушевляет, просветляет».
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Мужской хор из Австралии исполнил советскую военную песню «На поле танки грохотали» в условиях самоизоляции. Видео поделился российский портал RT. Участники...
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