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Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Сейчас на улице Толстова открыли движение и уже практически закончили возведение инженерных коммуникаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Обустраивается бетонное покрытие эстакады. В ближайшие дни возведут третью и четвертую опору, а это, в свою очередь, позволит начать укладку асфальта на Толстого. В мае эти работы завершат. Затем – финальный этап.
Василий Тибеж, главный инженер «Гордорстроя»:
К слову, на этой стройке впервые применили новинку: землю под участком постоянно мониторят специальные датчики. Дело в том, что прямо под объектом прокладывают тоннель третьей линии метро и специалисты постоянно следят за тем, чтобы грунт не давал усадку.
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Новости Беларуси. Сейчас на улице Толстова открыли движение и уже практически закончили возведение инженерных коммуникаций, сообщили в программе «Столичные...
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