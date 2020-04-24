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Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?

24.04.2020 19:24 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Сейчас на улице Толстова открыли движение и уже практически закончили возведение инженерных коммуникаций, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?

Обустраивается бетонное покрытие эстакады. В ближайшие дни возведут третью и четвертую опору, а это, в свою очередь, позволит начать укладку асфальта на Толстого. В мае эти работы завершат. Затем – финальный этап.

Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?

Василий Тибеж, главный инженер «Гордорстроя»:
По улице Толстого будут выполнены работы не только по замене асфальтобетонного покрытия, здесь будет и уширение сделано. Соответственно, здесь будут выполнены работы уже они ведутся, вы видите по тротуарам, по парковочным местам. Эти работы мы планируем завершить в июне.

Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?

К слову, на этой стройке впервые применили новинку: землю под участком постоянно мониторят специальные датчики. Дело в том, что прямо под объектом прокладывают тоннель третьей линии метро и специалисты постоянно следят за тем, чтобы грунт не давал усадку.

Люди в материале: Василий Тибеж

 
 
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Новости Беларуси. Сейчас на улице Толстова открыли движение и уже практически закончили возведение инженерных коммуникаций, сообщили в программе «Столичные...
 
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