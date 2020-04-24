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Гродненские милиционеры передали 1000 защитных костюмов областной инфекционной больнице
Источник материала: ОНТ
Партию защитных костюмов передали медикам гродненские милиционеры. Это помощь для Гродненской областной инфекционной больницы. Таким образом сотрудники милиции выразили благодарность врачам за их нелёгкий и благородный труд. Собранные деньги решено было направить покупку средств индивидуальной защиты.
Благотворительная акция «Милиция врачам» стартовала в Беларуси 15 апреля. К ней присоединились все подразделения МВД. Все собранные средства направляют на покупку самого необходимого в учреждениях здравоохранения.
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Партию защитных костюмов передали медикам гродненские милиционеры. Это помощь для Гродненской областной инфекционной больницы. Таким образом сотрудники...
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