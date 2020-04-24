Гродненские милиционеры передали 1000 защитных костюмов областной инфекционной больнице

Источник материала: ОНТ

Партию защитных костюмов передали медикам гродненские милиционеры. Это помощь для Гродненской областной инфекционной больницы. Таким образом сотрудники милиции выразили благодарность врачам за их нелёгкий и благородный труд. Собранные деньги решено было направить покупку средств индивидуальной защиты.

Игорь Генец, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома: «Сегодня доставили 1000 противоэпидемических костюмов. Таким способом хотим сказать всем медработникам спасибо за их самоотверженную работу. Милиционеры также помогают медикам и в другой работе. В частности, в контроле за соблюдением самоизоляции».

Сергей Тихонович, главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы: «Нам важна и приятна поддержка со стороны неравнодушных людей, организаций, предприятий. Постоянная помощь, внимание и забота вселяют уверенность, позволяют сосредоточиться на работе. Сегодня клиника в целом обеспечена всем необходимым, но средства индивидуальной защиты – это расходный материал, и такая поддержка придется кстати».

Благотворительная акция «Милиция врачам» стартовала в Беларуси 15 апреля. К ней присоединились все подразделения МВД. Все собранные средства направляют на покупку самого необходимого в учреждениях здравоохранения.

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