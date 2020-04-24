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Гродненские милиционеры передали 1000 защитных костюмов областной инфекционной больнице

24.04.2020 19:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Гродненские милиционеры передали 1000 защитных костюмов областной инфекционной больнице

Партию защитных костюмов передали медикам гродненские милиционеры. Это помощь для Гродненской областной инфекционной больницы.  Таким образом сотрудники милиции выразили благодарность врачам за их нелёгкий и благородный труд. Собранные деньги решено было направить покупку средств индивидуальной защиты. 

Игорь Генец, заместитель начальника УВД Гродненского облисполкома: «Сегодня доставили 1000 противоэпидемических костюмов. Таким способом хотим сказать всем медработникам спасибо за их самоотверженную работу. Милиционеры также помогают медикам и в другой работе. В частности, в контроле за соблюдением самоизоляции».

Сергей Тихонович, главный врач Гродненской областной инфекционной клинической больницы: «Нам важна и приятна поддержка со стороны неравнодушных людей, организаций, предприятий. Постоянная помощь, внимание и забота вселяют уверенность, позволяют сосредоточиться на работе. Сегодня клиника в целом обеспечена всем необходимым, но средства индивидуальной защиты – это расходный материал, и такая поддержка придется кстати».

Благотворительная акция «Милиция врачам» стартовала в Беларуси 15 апреля. К ней присоединились все подразделения МВД. Все собранные средства направляют на покупку самого необходимого в учреждениях здравоохранения.

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Партию защитных костюмов передали медикам гродненские милиционеры. Это помощь для Гродненской областной инфекционной больницы.  Таким образом сотрудники...
 
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