Лукашенко подписал указ об учебном дне 1 мая

День Труда, 1 мая, выходной день в Беларуси будет учебным, указ об этом подписан Александром Лукашенко.

Это решение обосновано рациональным использованием рабочего времени, соблюдением режима труда и отдыха, а также необходимостью своевременного завершения учебного года, сообщили в Минобразовании.

Рабочий день в школах будет перенесен со 2 мая на 1 мая.

«1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования», - сообщили в ведомстве.

Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено принять меры по обеспечению бесперебойной работы предприятий, организующих питание и подвоз школьников, передает БелТА.

Напомним, что 16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране рассматривается вероятность перевода на дистанционное обучение как учеников школ, так и студентов. При этом ведомство будет опираться на рекомендации Минздрава и предоставит педагогам самим формировать процесс обучения. Однако 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что учебный процесс в школах следует начинать с 20 апреля , и мнение чиновников изменилось.