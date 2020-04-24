ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Лукашенко подписал указ об учебном дне 1 мая

25.04.2020 07:00 — Разное | БДГ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: БДГ

День Труда, 1 мая, выходной день в Беларуси будет учебным, указ об этом подписан Александром Лукашенко.

Это решение обосновано рациональным использованием рабочего времени, соблюдением режима труда и отдыха, а также необходимостью своевременного завершения учебного года, сообщили в Минобразовании.

Рабочий день в школах будет перенесен со 2 мая на 1 мая.

«1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования», - сообщили в ведомстве.

Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено принять меры по обеспечению бесперебойной работы предприятий, организующих питание и подвоз школьников, передает БелТА.

Напомним, что 16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране рассматривается вероятность перевода  на дистанционное обучение как учеников школ, так и студентов. При этом ведомство будет опираться на рекомендации Минздрава и предоставит педагогам самим формировать процесс обучения. Однако 17 апреля Александр Лукашенко заявил, что учебный процесс в школах следует начинать с 20 апреля, и мнение чиновников изменилось.

30-40% учеников пришли в первый день начала четвертой четверти в школы.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
День Труда, 1 мая, выходной день в Беларуси будет учебным, указ об этом подписан Александром Лукашенко.
 
Новости дня
Новости разные
 
Улицу Толстого открыли для проезда. На каком этапе строительство развязки?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика