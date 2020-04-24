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Лукашенко подписал указ об учебном дне 1 мая
Источник материала: БДГ
День Труда, 1 мая, выходной день в Беларуси будет учебным, указ об этом подписан Александром Лукашенко.
Это решение обосновано рациональным использованием рабочего времени, соблюдением режима труда и отдыха, а также необходимостью своевременного завершения учебного года,
Рабочий день в школах будет перенесен со 2 мая на 1 мая.
«1 мая в школах пройдут полноценные уроки. Расписание учебных занятий будет составлено в соответствии со скорректированным календарно-тематическим планированием с учетом специфики учреждения образования», - сообщили в ведомстве.
Правительству, облисполкомам и Минскому горисполкому поручено принять меры по обеспечению бесперебойной работы предприятий, организующих питание и подвоз школьников,
Напомним, что 16 апреля в Минобразования дали понять, что в стране
30-40% учеников
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День Труда, 1 мая, выходной день в Беларуси будет учебным, указ об этом подписан Александром Лукашенко.
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