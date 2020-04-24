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Пенсии по возрасту «чернобыльцам»

24.04.2020 — Разное | Кричевская жизнь  
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Источник материала: Кричевская жизнь

Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится в соответствии с пенсионным законодательством Республики Беларусь с учетом условий и норм, предусмотренных Законом Республики Беларусь от 06.01.2009 г. № 9-З «О социальной защите граждан, пострадавших от катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий» (далее – Закон).
В соответствии со статьей 32 Закона, пенсии по возрасту участникам ликвидации катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий (далее – участники ликвидации) назначаются со снижением общеустановленного пенсионного возраста:
принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в пределах 10-километровой зоны в 1986 году или не менее 10 суток в 1987 году – на 10 лет;
принимавшим участие в ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в пределах зоны эвакуации (отчуждения), кроме занятых в 10-километ­ровой зоне, при условии нас­тупления инвалидности независимо от ее причины (кроме лиц, инвалидность которых нас­тупила в результате противоправных действий, по причине алкогольного, наркотического, токсического опьянения, членовредительства) – на 5 лет.
Справочно: на территории Республики Беларусь населенных пунктов, входящих в 10-килломет­ровую зону вокруг Чернобыльской АЭС, нет. Все они находятся на территории Украины.
Статьей 39 Закона предусмот­рены надбавки к пенсии участникам ликвидации и пострадавшим в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий:
принимавшим участие в работах по ликвидации последст­вий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1986-1987 годах в зоне эвакуации (отчуждения) пенсии повышаются на 50 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 19 Закона);
принимавшим участие в работах по ликвидации последст­вий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988-1989 годах в зоне эвакуации (отчуждения) пенсии повышаются на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 20 Закона).
Справочно: зона эвакуации (отчуждения) – это 30-километ­ровая зона вокруг Чернобыльской АЭС.
Надбавки к пенсии участникам ликвидации, принимавшим учас­тие в работах по дезактивации, строительству, жизнеобеспечению населения в 1986-1987 годах в зоне первоочередного отселения или зоне последующего отселения (статья 20 Закона), Законом не предусмотрены.
Гражданам, эвакуированным, отселенным, самостоятельно выехавшим с территории радио­активного загрязнения из зоны эвакуации (отчуждения), зоны первоочередного отселения и зоны последующего отселения (включая детей, находившихся во внутриутробном состоянии), за исключением прибывших в указанные зоны после 1 января 1990 года, – на 25 процентов минимального размера пенсии по возрасту (статья 24 Закона).
Справочно: с 1 февраля 2020 года размер минимальной пенсии по возрасту составляет 59,97 рублей.
При назначении пенсии время работы, военной службы или службы на эксплуатации Чернобыльской АЭС и в зоне эвакуации (отчуждения) с момента катастрофы до 31 декабря 1987 г. засчитывается в стаж работы и в стаж, дающий право на пенсию по возрасту за работу с особыми условиями труда по списку № 1, в трехкратном размере, а в период с 1 января 1988 г. – в полуторном размере.
Время фактической работы в зоне радиоактивного загрязнения подтверждается данными трудовой книжки. При отсутствии в трудовой книжке необходимых сведений эта работа подтверждает­ся справками работодателей, где протекала работа, или архивным учреждением. В справке должны быть указаны период работы в соответству­ющей зоне (на территории) радиоактивного загрязнения, наименование работодателя и названия населенных пунктов, в которых протекала работа, первичные документы, на основании которых выдана справка.
Людмила Хорунжая,
начальник отдела пенсий
и пособий управления по труду,
занятости и социальной
защите райисполкома.

 
 
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Пенсионное обеспечение граждан, пострадавших в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, других радиационных аварий, производится в соответствии с пенсионным...
 
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