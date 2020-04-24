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Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»
Источник материала: СТВ
Сколько едва начавшихся жизней оборвали фашисты в Озаричах… Концлагерь под открытым небом, куда в марте 1944 года согнали десятки тысяч человек.
Фашисты насиловали молодых девушек, издевались над стариками, спокойно смотрели, как умирают дети...
Лагерь на болотах, живой щит, призванный сдержать Советскую Армию. Именно так он задумывался немцами, которые заразили узников сыпным тифом.
Озаричские лагеря смерти – факты повергают в шок! 20 тысяч загубленных жизней. Освобожденных, но зачастую смертельно больных и изнеможённых – 34 тысячи человек. Вдумайтесь только: из них – 15 960 детей! Мальчишек и девчонок, которым не исполнилось еще и 13 лет! 517 из них вышли из лагеря сиротами...
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Концлагерь на болотах в Озаричах: «Ужасы, когда живой ребёнок ползает на теле замёрзшей матери – это пережить нельзя»
Сколько едва начавшихся жизней оборвали фашисты в Озаричах… Концлагерь под открытым небом, куда в марте 1944 года согнали десятки тысяч человек. Фашисты...
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