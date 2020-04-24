Беларусь без COVID: В Минске проходит музыкальный онлайн-марафон

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Больше десяти часов нон-стоп. В Минске при поддержке телерадиокомпании «МИР» проходит масштабный онлайн-марафон. В прямом эфире на интернет-страницах, а также Youtube-канале «МИРа» выступают артисты в поддержку врачей и призывают всех зрителей к благотворительности, передает корреспондент Полина Срибненко.

В вокальной эстафете – звезды белорусской эстрады: исполнители популярной музыки, солисты Большого театра, народные артисты. Говорят, для них это больше, чем концерт, возможность еще раз сказать врачам огромное «спасибо».

«Народ наконец-то начинает понимать, какие профессии важны и нужны, кого в первую очередь надо ценить и благодарить. Конечно же это вас. Спасибо вам огромное. Вы делаете большое дело. От души большое вам спасибо», – рассказал участник группы «Тяни-толкай» Павел Клышевский.

Этот музыкальный марафон крупнейший продюсерский центр страны проводит второй раз. Деньги от виртуального концерта уйдут на реальную помощь Витебской областной клинической больнице.



Желающих выступить оказалось больше, чем рассчитывали организаторы. На экранах зрители видят около 30 артистов. За кадром участников гораздо больше. Это режиссеры, операторы, техники по звуку. Чтобы сигнал был четким, задействовано современное оборудование.

«Мини ПТС работают. Камеры задействованы. Очень много звукового оборудования. Мы значительно увеличили количество онлайн-включений. Мы получаем очень много сейчас видео, которое люди в поддержку высылают», – рассказала директор продюсерского центра Анжелина Микульская.

На прямой связи с продюсерским центром – студия радио «МИР» в Беларуси. В эфире, на каналах в социальных сетях и на сайте радио тоже идет трансляция благотворительного марафона.

«Если мы написали какие-то песни, и благодаря им кому-то станет легче, значит мы это сделали не зря», – поделился певец Иван Вабищевич.

«Всем нужно сплотиться, сделать все возможное. И людям творческим, и не творческим. Для того чтобы помочь тем, кто реально сейчас на передовой, кто спасает жизни людей. Привнести творческий, не творческий, денежный вклад. Потому что от работы этих людей зависит здоровье и жизни», – рассказал директор представительства МТРК «МИР» в Республике Беларусь Владимир Перцов.