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Беларусь без COVID: В Минске проходит музыкальный онлайн-марафон
24.04.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Больше десяти часов нон-стоп. В Минске при поддержке телерадиокомпании «МИР» проходит масштабный онлайн-марафон. В прямом эфире на интернет-страницах, а также Youtube-канале «МИРа» выступают артисты в поддержку врачей и призывают всех зрителей к благотворительности, передает корреспондент Полина Срибненко.
В вокальной эстафете – звезды белорусской эстрады: исполнители популярной музыки, солисты Большого театра, народные артисты. Говорят, для них это больше, чем концерт, возможность еще раз сказать врачам огромное «спасибо».
Этот музыкальный марафон крупнейший продюсерский центр страны проводит второй раз. Деньги от виртуального концерта уйдут на реальную помощь Витебской областной клинической больнице.
На прямой связи с продюсерским центром – студия радио «МИР» в Беларуси. В эфире, на каналах в социальных сетях и на сайте радио тоже идет трансляция благотворительного марафона.
«Если мы написали какие-то песни, и благодаря им кому-то станет легче, значит мы это сделали не зря», – поделился певец Иван Вабищевич.
Пока будет длиться пандемия,
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В вокальной эстафете – звезды белорусской эстрады: исполнители популярной музыки, солисты Большого театра, народные артисты.
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