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Польша передала Беларуси груз с помощью медучреждениям
Источник материала: ОНТ
Сегодня из Варшавы прибыла колонна Государственной пожарной охраны Польши, которая доставила добрососедскую помощь Республиканскому центру медицинского реагирования. Часть груза уже утром передали нескольким больницам Гродненской области, сообщает Минздрав в Telegram.
В Беларусь прибыло около 50 тыс. л дезинфицирующего средства, 30 тыс. л антисептика, а также 100 тыс. хирургических масок и препарат Arechin.
«Когда беда у вас и у нас, мне кажется чрезвычайно важно, чтобы мы чувствовали себя солидарными и близкими друг к другу», – сказал журналистам посол Польши в Беларуси Артур Михальский.
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Сегодня из Варшавы прибыла колонна Государственной пожарной охраны Польши, которая доставила добрососедскую помощь Республиканскому центру медицинского...
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