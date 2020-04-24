Польша передала Беларуси груз с помощью медучреждениям

Источник материала: ОНТ

Сегодня из Варшавы прибыла колонна Государственной пожарной охраны Польши, которая доставила добрососедскую помощь Республиканскому центру медицинского реагирования. Часть груза уже утром передали нескольким больницам Гродненской области, сообщает Минздрав в Telegram.

В Беларусь прибыло около 50 тыс. л дезинфицирующего средства, 30 тыс. л антисептика, а также 100 тыс. хирургических масок и препарат Arechin.

«Когда беда у вас и у нас, мне кажется чрезвычайно важно, чтобы мы чувствовали себя солидарными и близкими друг к другу», – сказал журналистам посол Польши в Беларуси Артур Михальский.





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