ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Польша передала Беларуси груз с помощью медучреждениям

24.04.2020 19:58 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Польша передала Беларуси груз с помощью медучреждениям

Сегодня из Варшавы прибыла колонна Государственной пожарной охраны Польши, которая доставила добрососедскую помощь Республиканскому центру медицинского реагирования. Часть груза уже утром передали нескольким больницам Гродненской области, сообщает Минздрав в Telegram.

В Беларусь прибыло около 50 тыс. л дезинфицирующего средства, 30 тыс. л антисептика, а также 100 тыс. хирургических масок и препарат Arechin.

«Когда беда у вас и у нас, мне кажется чрезвычайно важно, чтобы мы чувствовали себя солидарными и близкими друг к другу», – сказал журналистам посол Польши в Беларуси Артур Михальский.


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сегодня из Варшавы прибыла колонна Государственной пожарной охраны Польши, которая доставила добрососедскую помощь Республиканскому центру медицинского...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте горел лес возле жилого района и заправки: кадры очевидцев
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика