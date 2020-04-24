Лукашенко разрешил стеклозаводу «Неман» не платить некоторые налоги до 2044 года

"Белсат" . В частности, Указ № 144 освобождает предприятие от уплаты налога на недвижимость и земельного налога на срок с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2044 года, передает





Также Стеклозавод «Неман» при наличии собственного капитала будет ежегодно осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в счет погашения сформировавшейся на 1 мая 2020 года задолженности перед «Белагропромбанком».





«Сумма, на которую увеличивается уставный фонд в связи с эмиссией акций, должна быть не больше разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов предприятия и не должна превышать 20% его уставного фонда», – отмечается на сайте Александра Лукашенко.









При отсутствии у предприятия собственных средств для эмиссии акций решением Лукашенко «Белагропромбанку» будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года и рассрочку с 1 января 2041 по 31 декабря 2044 года по погашению задолженности.





Часть объектов недвижимости, принадлежащих «Неману», будет безвозмездно передана в собственность Лидскому району.



