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Лукашенко разрешил стеклозаводу «Неман» не платить некоторые налоги до 2044 года

24.04.2020 20:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Александр Лукашенко 24 апреля подписал Указ №144, касающийся работы стеклозавода «Неман». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности, Указ № 144 освобождает предприятие от уплаты налога на недвижимость и земельного налога на срок с 1 апреля 2020 по 31 декабря 2044 года, передает "Белсат".

Также Стеклозавод «Неман» при наличии собственного капитала будет ежегодно осуществлять эмиссию акций дополнительного выпуска в счет погашения сформировавшейся на 1 мая 2020 года задолженности перед «Белагропромбанком».

«Сумма, на которую увеличивается уставный фонд в связи с эмиссией акций, должна быть не больше разницы между стоимостью чистых активов и суммой уставного и резервных фондов предприятия и не должна превышать 20% его уставного фонда», – отмечается на сайте Александра Лукашенко.


При отсутствии у предприятия собственных средств для эмиссии акций решением Лукашенко «Белагропромбанку» будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года и рассрочку с 1 января 2041 по 31 декабря 2044 года по погашению задолженности.

Часть объектов недвижимости, принадлежащих «Неману», будет безвозмездно передана в собственность Лидскому району.
 
 
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Александр Лукашенко 24 апреля подписал Указ №144, касающийся работы стеклозавода «Неман». Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
 
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