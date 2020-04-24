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Вот это да! Лукашенко подписал указ о налоговых острочках для бизнеса
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 24 апреля, Лукашенко подписал Указ «О поддержке экономики». Эта новость может казаться фейком, потому что предыдущая риторика президента сводилась к тому, что бизнес должен спасти себя от кризиса сам. Но факт остается фактом.
В этом указе определены сферы, которые больше других пострадали от пандемии. Это – цитируем сайт
Указ позволяет местным органам власти изменять сроки уплаты налогов и сборов, аренды (относительно гос собственников). Акция действует с 1 апреля по 30 сентября 2020 года в виде отсрочки с последующей рассрочкой платежей.
Это правило касается:
• Юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности указан в списке;
• Арендодателей, которые сами дадут арендаторам отсрочки по платежам.
Платить по этим счетам с отсрочкой нужно будет в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Процентов за отсрочку, рассрочку и налоговый кредит начислять не будут.
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Сегодня, 24 апреля, Лукашенко подписал Указ «О поддержке экономики». Эта новость может казаться фейком, потому что предыдущая риторика президента сводилась к тому,...
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