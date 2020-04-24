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Вот это да! Лукашенко подписал указ о налоговых острочках для бизнеса

24.04.2020 20:22 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 24 апреля, Лукашенко подписал Указ «О поддержке экономики». Эта новость может казаться фейком, потому что предыдущая риторика президента сводилась к тому, что бизнес должен спасти себя от кризиса сам. Но факт остается фактом. 

В этом указе определены сферы, которые больше других пострадали от пандемии. Это – цитируем сайт pravo.by – «обрабатывающая промышленность, производство текстильных изделий, одежды, изделий из кожи и меха, текстильных изделий, производство одежды, оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов, транспортная почтовая и курьерская деятельность, деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта, услуги по общественному питанию, операции с недвижимым имуществом и движимым имуществом и др». То есть в список попали промышленные предприятия, торговля, СТО, транспортные компании, кафе и рестораны. Что скрывается за формулировкой «и др.» мы узнаем, когда Указ будет опубликован целиком.

Указ позволяет местным органам власти изменять сроки уплаты налогов и сборов, аренды (относительно гос собственников). Акция действует с 1 апреля по 30 сентября 2020 года в виде отсрочки с последующей рассрочкой платежей.

Это правило касается:

• Юрлиц и индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности указан в списке;

• Арендодателей, которые сами дадут арендаторам отсрочки по платежам.

Платить по этим счетам с отсрочкой нужно будет в период с 1 октября по 31 декабря 2020 года. Процентов за отсрочку, рассрочку и налоговый кредит начислять не будут.

 
Теги: Новости
 
 
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Сегодня, 24 апреля, Лукашенко подписал Указ «О поддержке экономики». Эта новость может казаться фейком, потому что предыдущая риторика президента сводилась к тому,...
 
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