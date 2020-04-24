В марте средняя зарплата белорусов оказалась меньше 500 долларов

"Белсат" . По данным Белстата, номинальная средняя зарплата работников в Беларуси в марте 2020 года составила 1 213,6 рубля, передает





По валютному курсу Нацбанка, по состоянию на 24 апреля 1213,6 рубля – это немного больее $ 493. По состоянию на конец марта, когда курс был еще выше, это было около $ 466.





В национальной валюте средняя зарплата в Беларуси выросла: в феврале она составляла 1119,7 рубля. Таким образом, рост в марте составил почти 94 рубля.