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В марте средняя зарплата белорусов оказалась меньше 500 долларов
Источник материала: Партизан
Белстат
По данным Белстата, номинальная средняя зарплата работников в Беларуси в марте 2020 года составила 1 213,6 рубля, передает
По валютному курсу Нацбанка, по состоянию на 24 апреля 1213,6 рубля – это немного больее $ 493. По состоянию на конец марта, когда курс был еще выше, это было около $ 466.
В национальной валюте средняя зарплата в Беларуси выросла: в феврале она составляла 1119,7 рубля. Таким образом, рост в марте составил почти 94 рубля.
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Белстат опубликовал данные о средней зарплате в стране за март 2020 года.
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