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Завод «Неман» освободили от некоторых налогов. Президент подписал указ в поддержку предприятия
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Указ в поддержку стеклозавода «Неман» 24 апреля подписал Александр Лукашенко. Документ направлен на создание благоприятных условий для стабильной работы предприятия, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, до 2044 года завод освобожден от земельного и налога на недвижимость. Ежегодно «Неман» будет осуществлять эмиссию акций в счет погашения задолженности перед банком. При отсутствии собственного капитала для эмиссии акций банку будет предложено предоставить отсрочку до 1 января 2041 года. После этого у предприятия будет возможность рассрочки по погашению долга на четыре года.
Кроме того, часть объектов недвижимости, принадлежащих предприятию, передадут в собственность Лидскому району.
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Новости Беларуси. Указ в поддержку стеклозавода «Неман» 24 апреля подписал Александр Лукашенко. Документ направлен на создание благоприятных условий для...
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