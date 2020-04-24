Источник материала: ОНТ

Сборная Беларуси по гандболу сыграет на чемпионате мира 2021 года в Египте. Отборочные матчи к турниру отменила Европейская гандбольная федерация.

Участники турнира от нашего континента определены согласно итоговым местам на чемпионате Европы-2020. Таким образом, белорусы, заняв там высокое десятое место, квалифицировались на турнир. Напомним, в плей-офф чемпионата мира команда Юрия Шевцова должна была сыграть с победителем пары Польша / Литва. Мировой форум в Египте пройдет в январе 2021 года.

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