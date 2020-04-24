Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Источник материала: Виртуальный Брест

Долгожданное возвращение Колобайков, столь полюбившихся брестчанам в прошлом году произошло. Уже можно заглядывать в приложение и искать поблизости.





Мы сделали для вас фотоподборочку у ЦУМ-а, они только недавно появились, ещё не растащили по углам, так что налетай, не робей!





Однако, стоит не забывать про соблюдение мер безопасности. Протрите ручки антисептиком, например, мало ли кто на нём катался до вас.





Но в целом - позитива и хорошего настроения пользователям!

































Нам ещё тут недавно обещали электросамокаты, но пока что-то тихо. Если увидите их, сразу пишите нам, оповестим и протестируем.