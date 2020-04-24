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Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

24.04.2020 20:32 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Долгожданное возвращение Колобайков, столь полюбившихся брестчанам в прошлом году произошло. Уже можно заглядывать в приложение и искать поблизости.

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Мы сделали для вас фотоподборочку у ЦУМ-а, они только недавно появились, ещё не растащили по углам, так что налетай, не робей!

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Однако, стоит не забывать про соблюдение мер безопасности. Протрите ручки антисептиком, например, мало ли кто на нём катался до вас.

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Но в целом - позитива и хорошего настроения пользователям!

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Вы не ждали? А они вернулись! Колобайки снова на улицах Бреста (вообще-то и Пинска, ну да ладно)

Нам ещё тут недавно обещали электросамокаты, но пока что-то тихо. Если увидите их, сразу пишите нам, оповестим и протестируем.

 
 
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  Долгожданное возвращение Колобайков, столь полюбившихся брестчанам в прошлом году произошло. Уже можно заглядывать в приложение и искать поблизости. Мы...
 
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