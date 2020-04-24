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Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно

24.04.2020 21:10 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Важная новость для бизнеса. Президент Беларуси подписал Указ «О поддержке экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно

Документ принят по результатам совещания, которое состоялось во Дворце Независимости 23 апреля и было посвящено работе экономики в сложившихся условиях.

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Документом предусматривается реализация мер поддержки тем предприятиям и организациям, которые сегодня оказались в наиболее сложном положении. Согласно документу, предусмотрена отсрочка и рассрочка уплаты налоговых кредитов, индивидуальным предпринимателям предоставляется возможность перехода на иные режимы налогообложения и перерасчета единого налога в связи с временным прекращением работы. Вводятся арендные каникулы, мораторий на увеличение базовой арендной величины и арендной платы.

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно

Чтобы сохранить занятость, сокращен минимальный срок предупреждения работников об изменении нанимателем условий труда. Предусмотрена выплата пособия по временной нетрудоспособности людям, ухаживающим за ребенком до 10 лет, если он относится к контактам первого или второго уровня. Заказчикам предоставлено право на госзакупки из одного источника.

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Указом предусматривается и ряд иных норм, которые позволят поддержать работу предприятий и сохранить трудовые коллективы.

Президент Беларуси утвердил меры поддержки экономики. Рассказываем про них понятно

Люди в материале: Александр Лукашенко

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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Новости Беларуси. Важная новость для бизнеса. Президент Беларуси подписал Указ «О поддержке экономики», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Документ...
 
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