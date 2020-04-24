Лобовое столкновение: невозможно было сразу определить, какая из машин выехала на встречную полосу

Источник материала: ОНТ

ПОСЛЕДНИЙ ВСТРЕЧНЫЙ. Брестский район. Около 8 часов утра на 31-ом километре дороги «Малорита-Медно-Знаменка» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.

Видео с места аварии смотрите в «Тревожной кнопке»:



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