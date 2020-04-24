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Лобовое столкновение: невозможно было сразу определить, какая из машин выехала на встречную полосу
Источник материала: ОНТ
ПОСЛЕДНИЙ ВСТРЕЧНЫЙ. Брестский район. Около 8 часов утра на 31-ом километре дороги «Малорита-Медно-Знаменка» произошло лобовое столкновение двух легковых автомобилей.
Видео с места аварии смотрите в «Тревожной кнопке»:
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ПОСЛЕДНИЙ ВСТРЕЧНЫЙ. Брестский район. Около 8 часов утра на 31-ом километре дороги «Малорита-Медно-Знаменка» произошло лобовое столкновение двух легковых...
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