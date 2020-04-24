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Общение уходит в онлайн: аудитория Telegram превысила 400 миллионов пользователей

24.04.2020 21:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

При этом 100 миллионов пользователей присоединились к Telegram только за последний год.

Команда популярного мессенджера Telegram сегодня объявила о достижении важного рубежа. В соответствующем пресс-релизе говорится о том, что приложением теперь ежемесячно пользуется более 400 миллионов человек по всему миру. 

Об этом сообщает портал ITC.ua

"Последние 100 миллионов присоединились к Telegram за последний год. Динамику роста ежемесячной аудитории Telegram за последние семь лет позволяет оценить изображение ниже", - говорится в сообщении. 

Для сравнения, конкурирующий мессенджер WhatsApp (принадлежит соцсети Facebook), который так не любит основатель Telegram и ВКонтакте Павел Дуров, в феврале хвастался, что его пользовательская база составляет больше 2 млрд человек по всему миру. В то же время мессенджер Viber, который пользуется особой популярностью среди украинцев, еще год назад преодолел рубеж в 1 миллиард активных ежемесячных пользователей. 


"В Telegram отдельно указывают число пользователей, которые ежедневно авторизуются в мессенджере - таковых на сегодня насчитывается 1,5 миллиона человек", - подчеркивает издание. 

В прошлом месяце Telegram в рамках очередного обновления получил долгожданную возможность группировать чаты и каналы. В этом году Telegram обещает запустить долгожданные групповые видеозвонки.
 
 
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При этом 100 миллионов пользователей присоединились к Telegram только за последний год.
 
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