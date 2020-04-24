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Кот дважды прорывался на поле во время матча в Борисове и стал телезвездой
Источник материала: Партизан
Кот дважды прорывался на поле во время матча чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге в Борисове и стал телезвездой. Произошло это на стадионе "Городской", где играли "Смолевичи" и минское "Динамо".
Первый прорыв произошел в первом тайме, во второй половине была еще одна попытка. В итоге кот решил просто посмотреть футбол, как и все остальные болельщики, передает
Поскольку матч показывали в прямом эфире, красивого борисовского кота увидели и в Беларуси, и за рубежом, где также смотрят белорусский футбол.
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Кот дважды прорывался на поле во время матча чемпионата Беларуси по футболу в высшей лиге в Борисове и стал телезвездой. Произошло это на стадионе "Городской", где...
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