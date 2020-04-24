Дипломаты помогают белорусам вернуться на родину

Источник материала: ОНТ

Белорусские дипломаты помогают соотечественникам вернуться на родину. Активно работают в Будапеште – это важный транзитный узел. Сегодня прямым рейсом в Минск прибыл очередной борт.

Группа из Словакии. Отдыхали и оказались заблокированы, когда прекратили воздушное сообщение. Но благодаря взаимодействию министерств иностранных дел Беларуси и Венгрии, благополучно вернулись в страну. Возвращаются домой сейчас в основном те, кто гостил за рубежом. Есть также студенты и рабочие. Всего при содействии нашего посольства в Венгрии этой весной в Беларусь вернулись около 80 человек из Сербии, Словении и Хорватии.

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