ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Дипломаты помогают белорусам вернуться на родину

24.04.2020 21:28 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Дипломаты помогают белорусам вернуться на родину

Белорусские дипломаты помогают соотечественникам вернуться на родину. Активно работают в Будапеште – это важный транзитный узел. Сегодня прямым рейсом в Минск прибыл очередной борт.

Группа из Словакии. Отдыхали и оказались заблокированы, когда прекратили воздушное сообщение. Но благодаря взаимодействию министерств иностранных дел Беларуси и Венгрии, благополучно вернулись в страну. Возвращаются домой сейчас в основном те, кто гостил за рубежом. Есть также студенты и рабочие. Всего при содействии нашего посольства в Венгрии этой весной в Беларусь вернулись около 80 человек из Сербии, Словении и Хорватии.

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские дипломаты помогают соотечественникам вернуться на родину. Активно работают в Будапеште – это важный транзитный узел. Сегодня прямым рейсом в Минск...
 
Новости дня
Новости разные
 
Кот дважды прорывался на поле во время матча в Борисове и стал телезвездой
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

23.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика