Акция в ЖК «Минск Мир»: квартиры стали дешевле на 10% до конца апреля

Источник материала: ОНТ

Решить квартирный вопрос с максимальной выгодой для себя. В одном из кварталов жилого комплекса «Минск Мир» снова скидки и приятные бонусы для покупателей. Речь о квартале «Северная Америка» – здесь квартиры подешевели сразу на 10%. Но только до конца апреля.

Этот район становится выше на этаж каждую неделю. «Минск Мир» – революционный комплекс, который позволяет осуществить мечты белорусских семей.

Сейчас стать собственником квартиры в комплексе стало ещё проще. Акция «Минус 10%», которая действовала на квартиры в домах квартала «Северная Америка», продлена – но только до конца апреля. Участвуют шесть домов: «Сан-Франциско», «Квебек», «Новый Орлеан», «Нью-Йорк», «Лос-Анджелес» и «Ванкувер». Дома не похожи друга на друга. Квартиры от 26 до 78 квадратных метров. Свободная планировка, высокие потолки, панорамные окна. Во всех домах просторные лобби с местом для консьержа и скоростные бесшумные лифты.

Квартал «Северная Америка» и весь комплекс «Минск Мир» – это фактически центр города. Пять минут на машине до площади Независимости. Район активно развивается. Возводится инфраструктура. Рядом с домами строятся метро, детские сады, школы, поликлиники, спортивные центры. Дворы с детскими и спортивными площадками, но без машин. Паркинги по периметру, а еще многоуровневые парковки. Все кварталы комплекса свяжет сеть велодорожек. Ведётся строительство международного финансового центра. В ближайшем будущем – это тысячи рабочих мест. Продумана и торговая и рекреационная инфраструктура. Здесь будет новый городской парк и крупнейший в стране торгово-развлекательный центр «Мара Молл».

Скидка 10% на квартиры в квартале «Северная Америка» распространяется на все способы оплаты – на всю сумму сразу своими деньгами, партнёрский кредит или уникальную рассрочку на срок до десяти лет. Все дома, участвующие в акции, уже строятся – сдача через несколько месяцев.

Активное строительство в комплексе идёт сразу в 14 кварталах. А продаётся жильё в девяти. Это 50 домов с различными особенностями, метражом и планировками. Например, в квартале «Эмиратс Люкс» уже почти не осталось свободных квартир за исключением нескольких секций дома «Эмиратс Волна». Все остальные уже заселены. Считанные квартиры остались и в доме «Киото», который совсем недавно поступил в продажу.

Можно сэкономить и дополнительно, если забронировать жильё и оформить сделку через сайт застройщика. В зависимости от метража выгода – до десяти тысяч рублей. А если внести 30% от стоимости – следующие полгода платить не придётся: застройщик объявил акцию «Платежные каникулы». Подобрать вариант лично помогут менеджеры компании. Они работают теперь не только в столице. Консультацию можно получить в Бресте, Пинске, Барановичах, Гомеле, Мозыре, Светлогорске, Речице, Жлобине, Гродно, Лиде, Витебске, Орше, Новополоцке, Могилеве и Бобруйске. Но надо поторопиться, осталась неделя. И успеть воспользоваться выгодными предложениями.

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