ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Названы лучшие футболисты мира за последние 25 лет

25.04.2020 07:00 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Рейтинг составил авторитетный британский журнал.

Авторитетный британский журнал FourFourTwo (перевод - «Апостроф») представил список 25 лучших футболистов планеты за последние 25 лет.

В него вошли:

1. Лионель Месси (Аргентина)

2. Криштиану Роналду (Португалия)

3. Зинедин Зидан (Франция)

4. Роналдо (Бразилия)

5. Роналдиньо (Бразилия)

6. Тьерри Анри (Франция)

7. Хави (Испания)

8. Андрес Иньеста (Испания)

9. Паоло Мальдини (Италия)

10. Роберто Баджо (Италия)

11. Ривалдо (Бразилия)

12. Фабио Каннаваро (Италия)

13. Райан Гиггз (Уэльс)

14. Кака (Бразилия)

15. Уэйн Руни (Англия)

16. Луиш Фигу (Португалия)

17. Габриэль Батистута (Аргентина)

18. Эрик Кантона (Франция)

19. Лука Модрич (Хорватия)

20. Серхио Бускетс (Испания)

21. Рауль Гонсалес (Испания)

22. Пол Скоулз (Англия)

23. Ромарио (Бразилия)

24. Серхио Рамос (Испания)

25. Джанлуиджи Буффон (Италия)
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Рейтинг составил авторитетный британский журнал.
 
Новости дня
Новости разные
 
Акция в ЖК «Минск Мир»: квартиры стали дешевле на 10% до конца апреля
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

24.04.2020
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Голас Сененшчыны
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
25.04.2020
Полымя
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика