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В Сети набирает популярность новый челлендж. На этот раз с одеялами

24.04.2020 22:31 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Сети набирает популярность новый челлендж. На этот раз с одеялами

Не успел еще выйти из тренда челлендж с подушками, как новый – с одеялами   захватил Сеть.

Блогерши в соцсетях запустили новый #DuvetDressChallenge («одеяло-челлендж»). Чтобы принять в нем участие, нужно сделать себе платье из одеяла, закрепив ремнем, добавить немного аксессуаров , сделать фото и выложить в соцсеть с хештегом #quarantineduvetdress.

Оригинальность и креатив приветствуются. Взгляните, какие фото делают девушки.




Фото: @ludivine_langlois 

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Не успел еще выйти из тренда челлендж с подушками, как новый – с одеялами –  захватил Сеть. Блогерши в соцсетях запустили новый #DuvetDressChallenge («одеяло-челлендж»)....
 
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