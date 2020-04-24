В Сети набирает популярность новый челлендж. На этот раз с одеялами

Источник материала: ОНТ

Не успел еще выйти из тренда челлендж с подушками, как новый – с одеялами – захватил Сеть.

Блогерши в соцсетях запустили новый #DuvetDressChallenge («одеяло-челлендж»). Чтобы принять в нем участие, нужно сделать себе платье из одеяла, закрепив ремнем, добавить немного аксессуаров , сделать фото и выложить в соцсеть с хештегом #quarantineduvetdress.

Оригинальность и креатив приветствуются. Взгляните, какие фото делают девушки.













Фото: @ludivine_langlois

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