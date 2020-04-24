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В Сети набирает популярность новый челлендж. На этот раз с одеялами
Источник материала: ОНТ
Не успел еще выйти из тренда челлендж с подушками, как новый – с одеялами – захватил Сеть.
Блогерши в соцсетях запустили новый #DuvetDressChallenge («одеяло-челлендж»). Чтобы принять в нем участие, нужно сделать себе платье из одеяла, закрепив ремнем, добавить немного аксессуаров , сделать фото и выложить в соцсеть с хештегом #quarantineduvetdress.
Оригинальность и креатив приветствуются. Взгляните, какие фото делают девушки.
Фото: @ludivine_langlois
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Не успел еще выйти из тренда челлендж с подушками, как новый – с одеялами – захватил Сеть. Блогерши в соцсетях запустили новый #DuvetDressChallenge («одеяло-челлендж»)....
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